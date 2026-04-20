Les stars des Ensorceleuses, le film culte de 1998, Nicole Kidman et Sandra Bullock, sont de retour pour un second volet. getty/watson

Après 4 ans de disparition, cette actrice mythique fait son retour

Après plus de quatre longues années passées loin des projecteurs et la mort brutale de son compagnon Bryan Rendall, en 2023, Sandra Bullock est de retour en fanfare avec un compte Instagram flambant neuf et de nouveaux projets qui raviront ses fans nostalgiques.

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C'est qu'elle nous avait terriblement manqué, Sandra Bullock. Une éternité , euh, quatre ans après son dernier film, Bullet Train, l'actrice est sur le point de pointer à nouveau le point de son nez aquilin dans une superproduction hollywoodienne. Et pas n'importe laquelle! Les Ensorceleuses, classique de 1998 dont elle partageait l'affiche avec son amie à la vie et soeur à l'écran, Nicole Kidman.

Absence prolongée

Ces dernières années, Sandra Bullock ne s'était pas seulement tenue à soigneuse distance des studios. Cela faisait également longtemps qu'on ne l'avait plus vue en public. L'actrice de 61 ans s'est fait particulièrement discrète depuis la mort de son compagnon de longue date, le photographe Bryan Rendall, décédé après trois ans de lutte contre une sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi connue sous le nom de maladie de Charcot, en août 2023, à l'âge de 57 ans.



Sandra Bullock n'a jamais évoqué publiquement le décès de son compagnon Bryan Rendall (ici, en 2018), ni entretenu d'autre relation publique depuis. GC Images

«Après tout ce qu’elle a vécu avec Bryan, elle avait besoin de temps pour prendre soin d’elle», a confié une source au magazine People, la semaine passée. «Elle a passé beaucoup de temps à se rétablir, avec ses enfants et à la maison. Elle avait besoin de s'assurer que ses enfants et elle-même se trouvaient dans les meilleures conditions possibles pour qu'elle puisse reprendre le travail.»

Cela semble désormais chose faite, puisque Sandra Bullock est enfin de retour, et ce dans une forme éclatante. Sa reprise du travail a été marquée par la présentation, le 14 avril dernier, à Las Vegas, du second volet des Ensorceleuses (Practical Magic, dans sa version originale), 28 ans après le premier. Un projet sur lequel elle travaillerait depuis «quelques années», selon la source de People.

«Elle est entourée d'un cercle restreint d'amis très fidèles dans le milieu, qui l'ont toujours soutenue. Ce soutien a fait toute la différence» Une source dans People, à propos des Ensorceleuses 2

Dans cette suite, les filles de Sally Owens, incarnée par Sandra Bullock, désormais jeunes adultes, découvrent leurs pouvoirs magiques. «Sally est célibataire, et si vous connaissez le film original, vous pouvez probablement deviner pourquoi», a ironisé son interprète à ce sujet, lors de l'évènement promotionnel.

A Las Vegas, Sandra Bullock est apparue flamboyante et confiante aux côtés de Nicole Kidman. Image: Variety

Quant à sa soeur, Gillian Owens (interprétée par Nicole Kidman), alias «Gilly», elle a pour sa part troqué sa vie d'aventures et de dangers contre une existence plus paisible, en compagnie de son chat noir. Toutefois, l'arrivée d'un personnage mystérieux (Lee Pace) dans leur charmante petite ville de Nouvelle-Angleterre ne va pas tarder à bouleverser leur train-train quotidien.

Pour ce qui est du casting, l'actrice Joey King rejoindra l'aventure en tant que nouvelle recrue, de même Maisie Williams, Xolo Maridueña et Solly McLeod. Les tantes excentriques des sœurs Owens, campées par Stockard Channing et Dianne Wiest, reprendront leurs rôles respectifs à 80 ans passés.

Les soeurs Owen en 1998, lors du premier opus. Image: Hulton Archive

De quoi ravir les fans du film originel, dont la maison a été reconstruite pour le tournage, qui s'est achevé en septembre 2025.

Practical Magic 2 sortira en salles en septembre 2026.

Une promo active sur Instagram

Et histoire de marquer le coup dignement, Sandra Bullock a fait ses débuts actifs et fracassants sur Instagram, avec une première publication pleine de symboles: en vidéo, on la voit pointer du doigt un mixeur avant qu'il ne se mette tout seul en marche pour préparer une Margarita, comme par magie.

«Minuit quelque part…», indique-t-elle, dans un clin d'oeil à la maxime du premier film des Ensorceleuses.



Sandra Bullock a inauguré son compte Instagram avec une Margarita magique. capture d'écran: Instagram

«Je prendrai des margaritas avec toi n'importe quand 💕», a commenté sa partenaire Nicole Kidman. D'autres amies comme les actrices Reese Witherspoon et Jennifer Aniston ont également fait part de leur excitation sous la vidéo. «Instagram est devenu bien meilleur 😘», a écrit la première, tandis que la seconde a renchéri: «Elle est là!❤️😘»

Deux jours plus tard, Sandra Bullock, forte de déjà plus de 5 millions d'abonnées, a expliqué cette entrée inattendue sur la plateforme lors d'un autre évènement à New York. «Je n'avais pas l'impression que ce serait un jour mon truc», a-t-elle confié lors des Changemakers 2026, organisée par la chaîne CNBC. «J'ai deux enfants, et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution.

«J'étais donc présente sur les réseaux sociaux, mais discrètement, juste pour apprendre et faire des achats», a-t-elle expliqué, en ajoutant que son compte, créé sur les conseils de Warner Bros, servira avant tout à la promotion de son nouveau film.

L'actrice a d'ailleurs admis avoir demandé pas mal de conseils avant de se lancer dans le grand bain. «OK, parlez-moi, dites-moi ce que vous voyez, parce que si je dois pouvoir me ridiculiser tout en m'amusant, je ne ferai ni selfies ni tutoriels de maquillage.»

«Je suis impatiente de voir comment je peux y contribuer. Et si ça marche après la fin du film, peut-être que je lancerai une ligne de maquillage» Sandra Bullock, lors de l'évènement CNBC

Si même Lana del Rey joue avec l'arrivée de Sandra Bullock sur Instagram... Où va-t-on? capture d'écran: instagram

En tout cas, pour le moment, la novice des réseaux sociaux semble prendre beaucoup de plaisir à ce petit jeu. Plus tôt ce lundi, elle a repartagé une story de la chanteuse Lana del Rey pleine de teasing... et annonciatrice d'autres surprises (Quelque chose de spécial arrive demain...). Affaire à suivre de très près. (mbr)

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