C'est la deuxième portée de la chienne Lio, âgée de quatre ans. Image: Deborah dini/Fondation Barry

Leur naissance ne s'est pas déroulée comme prévu

La Fondation Barry a accueilli huit nouveaux petits saint-bernard le 11 août dernier à Martigny (VS). Un chiot est né naturellement, les autres par césarienne.

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Huit chiots saint-bernard sont nés le 11 août dernier de la portée de Lio du Grand St. Bernard et de Ripley de la Route de la Source à Martigny (VS). Ils devraient être visibles dès le 21 septembre à la Fondation Barry.

Il s'agit de sept mâles et d'une femelle à pedigree qui porteront tous un nom commençant par la lettre «Z», précise l'institution dans un communiqué jeudi. Elle indique aussi que ces naissances ne se sont pas déroulées exactement comme prévu.

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«Un chiot est né naturellement, puis il a vite fallu pratiquer une césarienne pour les autres, ce qui en soi n’est pas inhabituel au sein d’un élevage», explique Manuel Gaillard, responsable d'élevage à la Fondation Barry cité dans le document. L'équipe veille désormais sur la fratrie, la deuxième de la chienne Lio, âgée de quatre ans.

«Nos chiennes peuvent avoir deux à trois portées dans leur vie, cela varie en fonction du nombre de chiots par portée et de leur condition physique générale», précise encore l'éleveur. Cette nouvelle portée représente la quatrième génération de la lignée de Lio initiée par Patsch du Grand St. Bernard et Rangoon du Grand St. Bernard.

Huit petits saint-bernard sont nés le 11 août à Martigny (VS) Image: Deborah dini/Fondation Barry

Dès l'âge de six semaines et selon leur évolution, les petits devraient pouvoir être admirés à Barryland. Les plus curieux peuvent d'ailleurs déjà admirer leurs premiers pas grâce à une webcam installée au chenil. (jzs/ats)