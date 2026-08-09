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L'acteur suisse Jean-Luc Bideau récompensé au Festival de Locarno

Vidéo: watson

Cette légende du cinéma suisse a été récompensée à Locarno

A 86 ans, Jean-Luc Bideau a reçu samedi soir un Léopard d’honneur sur la Piazza Grande. Quelques minutes avant de monter sur scène, le comédien suisse romand a répondu à watson depuis le tapis rouge.
09.08.2026, 15:5709.08.2026, 15:58
Frédéric Nejad Toulami
Frédéric Nejad Toulami

A Locarno, même les légendes ont leur créneau. Samedi soir, quelques minutes après le passage de l’actrice et réalisatrice Olivia Wilde sur le tapis rouge, Jean-Luc Bideau s’avance à son tour devant les objectifs. A 86 ans, le comédien romand ne vient pas seulement chercher un Léopard d’honneur: il présente aussi, hors compétition, Ah que le bonheur est proche! de François-Christophe Marzal.

Avant de rejoindre la Piazza Grande, il a accepté de nous répondre au débotté. Tutoiement de rigueur.

Jean-Luc Bideau au micro de watson sur le tapis rouge du festival.Vidéo: watson

Quelques instants plus tard, la Piazza Grande l’ovationne quand il apparaît sur la grande scène. Directeur artistique de l'événement, Giona A. Nazzaro le présente alors comme une «légende vivante du cinéma suisse». Visiblement ému, Jean-Luc Bideau profite de son prix pour remercier les cinéastes helvétiques auxquels il attribue une part de cette carrière longue de plusieurs décennies.

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Dans Ah que le bonheur est proche!, Bideau incarne un vieil acteur qui perd la mémoire. Samedi soir à Locarno, à 86 ans, il avait en revanche toute sa tête et sa verve légendaire pour s’adresser aux festivaliers et aux officiels.

Le clan Bideau

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