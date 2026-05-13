La collection «Royal Pop» de Swatch et Audemars Piguet ne fait pas l’unanimité. image: instagram

«C’est quoi cette m*rde»: la collab’ Swatch x AP choque

Alors que les médias spécialisés saluent le travail et la technologie qui se planquent derrière les huit montres «Royal Pop» sans bracelet, les internautes et les fans pleurent manifestement du sang. D’autant qu’une fausse fuite de modèles fabriqués grâce à l’IA semblait mieux convenir aux fans.

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Qui a commencé? Hein? Qui a osé suggérer que le mariage de deux monstres de l’horlogerie suisse avec une collection aussi «dégueulasse» pouvait être une bonne idée? La question est importante.

Pendant que des internautes plaignent manifestement la prestigieuse Audemars Piguet d’avoir désormais à se farcir huit montres «mal gribouillées» «pour enfant», il faut savoir que c’est la patronne de la prestigieuse manufacture du Brassus qu’il faudrait blâmer (si le besoin s’en faisait ressentir, bien sûr).

«Ilaria Resta était en train de travailler sur une montre de poche hypercomplexe lorsqu’elle a eu l’idée de contacter Nick Hayek, patron de Swatch Group, pour lui proposer cette collaboration» Selon le journal Le Temps

Ce n’est pas la facétieuse Swatch qui a tout manigancé pour pervertir la très sérieuse AP. Voilà qui est dit. Hélas, cette information n’aura sans doute pas l’impact nécessaire pour étouffer les déceptions qui fusent depuis que la collection «Royal Pop», en hommage à l’iconique Royal Oak, a été dévoilée au monde mardi soir.

Le premier choc? Le fait que ces huit montres n’en soient pas vraiment. Comprenez: les modèles ne se portent pas au poignet. Nous avons affaire ici à des montres de poche, plus compliquée à glisser sous le nez des potentiels jaloux. «Un peu vieillot» pour certains, «ridicule» pour beaucoup d’autres, notamment à cause des couleurs flashy si chères à Swatch.

Depuis mardi soir, il y a donc des petits malins qui rivalisent de malice et d’humour pour faire face à cette terrible réalité.

«Les propriétaires d’une AP x Swatch montrant leur investissement».

Et puis il y a ceux qui ne rigolent plus:

Une grosse déception liée à une fausse joie?

Que s’est-il passé? Swatch et Audemars Piguet avaient pourtant prévenu qu’on aurait droit à une «collaboration disruptive», que les modèles à venir allaient «briser les codes horlogers», avec une «insolence joyeuse et de la provocation positive». Si les fans ne s’attendaient sans doute pas à un étrange objet sans bracelet à accrocher vaguement sur son sac d’école, un prétendu leak a mis beaucoup d’impatients sur une fausse piste dès ce week-end.

Des images réalisées à l’aide de l’IA, et qui ont abondamment tourné sur les réseaux sociaux. Pour faire court: des Royal Oak, mais colorées.

La rumeur:

La réalité: image: twitter

Bien sûr, le fait que les réseaux sociaux moulinent sur du vent jour et nuit avant le jour J, c’est la preuve que cette collaboration était très attendue. Cette rumeur persistante a-t-elle néanmoins brisé une surprise trop audacieuse pour être faussement anticipée par des petits malins et une grande rasade d’intelligence artificielle? L’avenir (proche) nous le dira sûrement.

Cela dit, en marge des comiques et des rageux, force est de constater que cette collection de montres de poche divise autant qu’elle lance de sérieux débats.

«Un ornement décoratif pour un sac à main ou de golf. Plus un accessoire de mode qu’une montre classique. Je pense que c’est d’ailleurs l’idée de Swatch. Pourquoi pas? Mais ceux qui attendaient une montre-bracelet genre MoonSwatch ou Swatch x Blancpain vont être déçus» @SitgesFranck sur X

«Ont-ils fait une étude de marché au moins? Parce que là, je sens que ça va non seulement dégrader l'image de marque d'AP, tout en ne produisant pas les effets escomptés» @JulienTechInvst sur X

Si des collectionneurs sont déjà en train de faire le pied de grue devant la boutique de Swatch à New York, des rumeurs (toujours sur les réseaux, hein) prétendent que certains auraient revendu leur place dans la file d’attente dès qu’ils ont découvert la tronche des modèles.

Une question est sur toutes les bouches désormais: la collection «Royal Pop» va-t-elle faire le même carton que la MoonSwatch (entre 5 et 10 millions d’exemplaires vendus) malgré les voix discordantes? Seul l’avenir nous le dira. Et, ce, dès le 16 mai, date de sortie officielle des montres.