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Polémique: le Montreux Comedy Festival prend des mesures

Montreux Comedy Festival: au moins 10% d&#039;humoristes suisses assurés
Au moins 10% de la programmation du Montreux Comedy Festival sera composée d'artistes suisses (image d'archives).Image: montreuxriviera.com

Après la polémique, le Montreux Comedy Festival prend des mesures

Critiqué pour le manque d'artistes suisses dans sa programmation, l'événement vaudois veut y remédier. Un accord visant au moins 10% d'humoristes suisses a été conclu.
24.06.2026, 13:5024.06.2026, 13:50

Le Montreux Comedy Festival et l'Union Romande de l'Humour (URH) ont conclu un accord visant à renforcer la visibilité, la reconnaissance et le rayonnement des humoristes suisses romands au sein du festival. Au moins 10% de la programmation du festival sera composée d'artistes suisses.

Dans le cadre de l'édition 2026 du Montreux Comedy Festival, qui se déroulera du 11 au 22 novembre à Lausanne et Montreux, les deux institutions ont «souhaité formaliser un partenariat fondé sur des engagements concrets en faveur des humoristes, dont l'instauration de conditions minimales de rémunération garanties», indiquent-elles mercredi dans un communiqué.

Critiqué, le Montreux Comedy fait une annonce pour l'édition 2026

Au-delà des aspects financiers, cette collaboration traduit aussi «une volonté commune de soutenir durablement l'émergence et le développement des talents romands». Le Montreux Comedy Festival s'engage ainsi à renforcer la présence des artistes suisses dans sa programmation afin de leur offrir davantage d'opportunités de visibilité, est-il souligné.

Les partenaires se fixent comme objectif que 10% de la programmation du festival soit composée d'artistes suisses et s'engagent à y travailler conjointement, précisent-ils.

Critiques de Yoann Provenzano

Cet accord répond en partie à la polémique survenue après la dernière édition. C'est l'humoriste vaudois Yoann Provenzano qui avait critiqué le Montreux Comedy Festival sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Il déplorait que les artistes suisses et locaux ne représentaient que 1,2% des humoristes programmés, soit très largement défavorisés par rapport aux artistes français, belges et canadiens. (jzs/ats)

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Cet humoriste accuse le Montreux Comedy de «pisser sur la scène romande»
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