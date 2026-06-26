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Ces célèbres rappeurs se lancent dans l'horreur

Les deux figures du rap français Gazo et La Mano 1.9 s'essaient au cinéma de genre. Ils seront à l'affiche de Kraken en septembre prochain, un huis clos horrifique qui promet de secouer les salles obscures.

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Le rap français et le septième art continuent de s'apprivoiser. Le 30 septembre prochain, Gazo et La Mano 1.9 feront leurs grands débuts sur grand écran dans Kraken, le tout premier long-métrage des réalisateurs Mohamed Chabane et Théo Jourdain Rhodes. Distribué par Pan Distribution, ce projet audacieux transpose les codes du cinéma d'épouvante au cœur d'une cité française.

Un huis clos angoissant entre Athena et Alien

L'intrigue de Kraken mêle habilement le slasher, la tension psychologique et une pointe de comédie. L'histoire suit un groupe de cinq jeunes déterminés à s'introduire dans une tour abandonnée. Une fois à l'intérieur, le piège se referme brutalement: ils vont rapidement comprendre que le plus difficile n'était pas de pénétrer dans les lieux, mais bien d'en ressortir vivants.

La première bande-annonce, dévoilée ce jeudi 25 juin, pose les bases d'une atmosphère visuelle particulièrement léchée. Si l'on en croit GQ magazine, les premières images laissent entrevoir des influences majeures, empruntant à la fois à la mise en scène brute d'Athena de Romain Gavras, à l'angoisse étouffante de La Tour de Guillaume Nicloux, ainsi qu'aux classiques de la science-fiction horrifique comme Alien de Ridley Scott.

Pour donner la réplique aux deux rappeurs, la production a misé sur une nouvelle génération de comédiens talentueux. On retrouve ainsi à l'écran Alassane Diong, Manon Bresch, Bilel Chegrani et Lucie Charles-Alfred.

Le duo de réalisateurs s'est également entouré de visages bien connus du cinéma français, à savoir Guillaume Gouix et Ouassini Embarek, ce dernier ayant déjà marqué les esprits dans Athena en 2022.

Les rappeurs et le cinéma: une longue tradition

Si cette annonce suscite la curiosité, voir des artistes issus du milieu du rap franchir les portes des studios de cinéma n'est plus une surprise en France. Depuis la performance remarquée de JoeyStarr dans Polisse de Maïwenn en 2011, la passerelle entre les deux univers est devenue un axe fort du cinéma contemporain. De Kaaris à Fianso, en passant par Nekfeu, les exemples de reconversions réussies sont nombreux. Orelsan a lui aussi sauté le pas, d'abord en réalisant Comment c'est loin en 2015, puis en s'illustrant l'an dernier dans Yoroï, une œuvre imprégnée de culture japonaise.

Pour Gazo, cette incursion devant la caméra n'est d'ailleurs pas une totale découverte. Le roi de la drill française avait déjà fait une apparition remarquée dans la deuxième saison de Validé, la série à succès de Franck Gastambide diffusée sur Canal+. Avec Kraken, lui et La Mano 1.9 passent toutefois à la vitesse supérieure en décrochant leurs premiers rôles majeurs au cinéma.

Rendez-vous à la fin de l'été pour découvrir si le frisson est au rendez-vous.

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(jod)

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