Nick Hayek, le PDG du Swatch Group, a mis en émoi 1,2 million d'amateurs de montres. Image: Nik Egger

Swatch va briser le rêve de 1,2 million de personnes

Les réponses commencent à tomber pour les 1,2 million de candidats à la nouvelle MoonSwatch. En effet, seuls 1969 acheteurs pourront acquérir la fameuse montre, sans savoir sur quels critères ils ont été retenus ou écartés.

Florence Vuichard / ch media

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La probabilité de faire partie des heureux élus s'élevait à un modeste 0,16%. Au total, environ 1,2 million de personnes dans le monde avaient en effet posé leur candidature pour pouvoir acheter l'une des 1969 nouvelles MoonSwatch de la célèbre maison horlogère.

Les refus pleuvent désormais. «Nous avons le regret de vous informer que votre demande a été refusée», annonce le groupe Swatch de Nick Hayek à tous ceux qui ne pourront pas acheter de montre. L'équipe Swatch remercie ensuite les participants pour l'intérêt manifesté. Rien de plus. «Dommage», réagit une lectrice. Mais elle s'attendait à un refus.

La nouvelle montre MoonSwatch n'est éditée qu'à 1969 exemplaires. Image: dr

Les personnes concernées sont informées de l'issue de leur demande à partir de ce lundi, précise une porte-parole interrogée à ce sujet. Aucune information supplémentaire n'est communiquée, ni sur le déroulement ni sur les critères de tri.

Nick Hayek avait déjà clairement fait savoir qu'il ne dévoilerait pas ses cartes à ce sujet:

«Les Etats-Unis ne fournissent aucune justification lorsque l'entrée sur leur territoire est refusée à quelqu'un après qu'il a rempli le formulaire Esta.»

Le formulaire ESTA est une autorisation de voyage obligatoire pour se rendre ou transiter par les Etats-Unis. De la même manière, Swatch ne justifiera pas non plus pourquoi telle ou telle personne n'obtient pas de montre.

32 questions comme pour l'entrée aux Etats-Unis

Pour acheter l'une des 1969 MoonSwatch vendues 500 francs et contenant onze grammes d'or, il fallait remplir, comme pour un voyage aux Etats-Unis, un formulaire Esta comportant 32 questions. Les candidats disposaient pour cela de deux heures et quinze minutes.

La première question était: «Avez-vous déjà offert une pendulette en or à un président?», une pique on ne peut plus claire à l'égard de la délégation de managers et d'entrepreneurs suisses qui, en novembre 2025, avait rendu visite à Donald Trump dans le Bureau ovale et lui avait offert une Rolex de bureau en or.

Le formulaire de Nick Hayek voulait également savoir, par exemple, si l'on s'était déjà exprimé de manière méprisante sur les réseaux sociaux à propos de la Lune, ou des marques horlogères Swatch ou Omega. Ou encore ce que signifient les deux lettres «OM» sur la montre, ou quel était le cours de l'or le 21 juillet 1969, jour de l'alunissage. Ou encore quel artiste devrait un jour concevoir une montre Swatch. Et si, en cas de demande acceptée, on comptait revendre aussitôt la montre.

On pourra facilement vérifier si les heureux élus ont bien dit la vérité. Pour la montre de poche multicolore Royal Pop, lancée mi-mai en collaboration avec la marque horlogère indépendante Audemars Piguet, les premiers exemplaires avaient atterri sur les plateformes de revente en ligne quelques heures seulement après le lancement des ventes. (trad. ysc)