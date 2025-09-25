Swissmedic dénonce la position de Donald Trump sur le paracétamol. Image: Keystone

Swissmedic répond aux propos polémiques de Trump

L'autorité suisse de surveillance des produits thérapeutique dénonce la position du gouvernement américain sur le paracétamol. Ce dernier avait évoqué un possible lien de causalité entre le médicament et l'autisme chez les enfants.

Le gendarme suisse chargé de la réglementation des produits thérapeutiques contredit le président américain Donald Trump. Le rapport bénéfices-risques de la prise de paracétamol durant la grossesse «demeure positif», écrit Swissmedic, jeudi, sur son site.

Swissmedic prend note du fait que le gouvernement des Etats-Unis évoque un possible lien de causalité entre prise de paracétamol pendant la grossesse et autisme chez les enfants. En Suisse plusieurs médicaments ayant pour principe actif le paracétamol sont disponibles depuis de nombreuses années, «y compris, si nécessaire, pendant la grossesse», souligne Swissmedic.

«Aucune preuve scientifique»

L'autorité de surveillance des médicaments tient à souligner que depuis la première autorisation de mise sur le marché du paracétamol, voilà plusieurs années, «aucune preuve scientifique n'a établi de lien entre la prise de ce principe actif pendant la grossesse et l'apparition de troubles autistiques chez les enfants».

Cette analyse est partagée par d'autres autorités de réglementation dans le monde, insiste Swissmedic. Les médicaments contenant du paracétamol sont utilisés pour traiter la douleur et la fièvre.

Donald Trump avait fait un lien, lundi, entre le paracétamol et la survenance de l'autisme. Aux yeux du président américain, la substance prise lors de la grossesse pourrait causer une forte hausse du risque d'autisme chez l'enfant. Donald Trump avait ajouté dans la foulée qu'il n'y avait aucune raison de vacciner les nouveaux-nés contre l'hépatite B. (jzs/ats)