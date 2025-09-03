Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump



La taxe américaine de 39% frappe de plein fouet l’économie jurassienne, où licenciements et chômage partiel s’accumulent.

Trump étrangle les PME du Jura Image: watson

Le Gouvernement jurassien affiche son pessimisme quant aux conséquences de la taxe douanière américaine de 39% pour l'économie régionale. «Les perspectives sont inquiétantes», a souligné mercredi le ministre jurassien de l'économie et de la santé Stéphane Theurillat.

«Les premiers licenciements ont été prononcés la semaine dernière», a annoncé le ministre en réponse à une question orale au Parlement. Stéphane Theurillat n'a pas articulé de chiffres, mais estime que de nombreux nouveaux licenciements devraient intervenir d'ici la fin de l'année.

Stéphane Theurillat dénonce l’effet destructeur de la taxe américaine sur son canton. Image: KEYSTONE

Quelque 4000 personnes sont concernées par une réduction de l'horaire de travail (RHT). Le Gouvernement a des rencontres avec les syndicats pour les informer de l'évolution de la situation. Le canton du Jura est doté d'un tissu économique constitué de PME orientées vers l'exportation. (jah/ats)