Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump

Donald Trump

Voici à quel point Trump fait souffrir l'économie jurassien

La taxe américaine de 39% frappe de plein fouet l’économie jurassienne, où licenciements et chômage partiel s’accumulent.
03.09.2025, 10:1603.09.2025, 10:50
Donald Trump a un impact négatif sur le Jura.
Trump étrangle les PME du JuraImage: watson

Le Gouvernement jurassien affiche son pessimisme quant aux conséquences de la taxe douanière américaine de 39% pour l'économie régionale. «Les perspectives sont inquiétantes», a souligné mercredi le ministre jurassien de l'économie et de la santé Stéphane Theurillat.

«Les premiers licenciements ont été prononcés la semaine dernière», a annoncé le ministre en réponse à une question orale au Parlement. Stéphane Theurillat n'a pas articulé de chiffres, mais estime que de nombreux nouveaux licenciements devraient intervenir d'ici la fin de l'année.

Stephane Theurillat, candidat pour le parti Le Centre, pour l&#039;election complementaire au Gouvernement du canton du Jura pose le dimanche 22 septembre 2024 a Porrentruy. Le Centre Jura a choisi le ...
Stéphane Theurillat dénonce l’effet destructeur de la taxe américaine sur son canton.Image: KEYSTONE

Quelque 4000 personnes sont concernées par une réduction de l'horaire de travail (RHT). Le Gouvernement a des rencontres avec les syndicats pour les informer de l'évolution de la situation. Le canton du Jura est doté d'un tissu économique constitué de PME orientées vers l'exportation. (jah/ats)

Les inquiétudes de ce patron jurassien👇

«39%, c'est impossible!» Ce patron romand s'inquiète pour le futur
