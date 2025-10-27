Ce bâtiment a plus de 100 ans. image: @dely.photography

«Un homme tenait une machette»: ce sanatorium suisse est «hanté»

Perché dans la vallée tessinoise de la Léventine, le sanatorium du Gothard, fondé en 1905 à Piotta, est un lieu où se mêlent histoire, souffrance et mystère. Ancien hôpital pour tuberculeux, il est aujourd’hui une ruine emblématique du tourisme noir en Suisse.

Le sanatorium du Gothard, ou sanatorio del Gottardo, a été fondé en 1905 par le docteur Fabrizio Maffi, un médecin milanais touché personnellement par la tuberculose, ayant perdu deux de ses frères à cause de cette maladie.

Situé à 1150 mètres d’altitude à Piotta, dans le canton du Tessin, l’établissement a été conçu pour accueillir les patients atteints de tuberculose, surnommée le «mal sottile» en italien.

Les 60 chambres d’hôpital sont réparties sur cinq étages, offrant une vue imprenable sur les montagnes environnantes. L’établissement a fonctionné jusqu’en 1962, date à laquelle il a été fermé pour des raisons économiques. Depuis, le lieu est resté abandonné, se dégradant lentement au fil des décennies.

Des phénomènes inexpliqués

Avec le temps, ce sanatorium abandonné est devenu un lieu de fascination rempli d'énigmes. Des rumeurs circulent sur des apparitions de fantômes, des bruits étranges et des sensations de malaise ressenties par ceux qui osent s’aventurer dans ses murs.

En parcourant TikTok, plusieurs vidéos du sanatorium apparaissent. L’une d’elles est publiée par Jean (prénom d’emprunt), un utilisateur parmi d’autres fasciné par le lieu. Il s'est rendu au sanatorium en 2025. Nous l'avons contacté par écrit et il se montre encore mouvementé par son expérience:

«Je me suis rendu là-bas de nuit et l'ambiance était écrasante. Tu sens que le lieu est chargé d'histoire. Je suis persuadé d'avoir vécu des expériences paranormales» Jean

Jean n'hésite pas à mentionner les portes qui claquent toutes seules, les voix murmurantes et les silhouettes qu'il a aperçues dans les fenêtres brisées. Il affirme même avoir entendu la voix d'une femme près du sous-sol, là où se trouve la morgue. Selon lui, le bâtiment serait bel et bien hanté.

Un site emblématique du tourisme noir

Le sanatorium est devenu un symbole du tourisme noir en Suisse, terme désignant la curiosité morbide poussant certains à visiter des lieux marqués par la mort, la tragédie ou le drame collectif. Malgré son état de ruine, le bâtiment continue d'attirer des visiteurs en quête de sensations fortes et de découvertes insolites.

Appareils photo en main, beaucoup d'urbexeurs (personnes qui visitent des lieux abandonnés) et de créateurs de contenu s’aventurent dans l'immeuble à la recherche d’images saisissantes ou d’histoires à raconter.



Raphaël compte parmi ceux qui ont déjà osé franchir les portes du lieu. Ce photographe suisse s’y est aventuré il y a quelques années avec des amis. Il en garde un souvenir marquant:



«On a commencé notre exploration au rez-de-chaussée et on a soudain entendu des pas d'enfants au premier étage. On est montés et on s'est retrouvés nez à nez avec un homme tenant une machette! En fait, lui et sa copine étaient venus de Zurich pour consommer des drogues dans le bâtiment. Il s'amusait à frapper dans les murs et elle à courir à travers les pièces, c'est donc ses pas qu'on entendait depuis en bas. C'était comme un vrai film d'horreur. On a eu vraiment peur.» Raphaël

Dans le sanatorium, les murs sont tapissés de graffitis. image: @dely.photography

Raphaël insiste surtout sur la dangerosité du bâtiment, liée à sa dégradation. «C'est un bâtiment qui tombe en ruine. Tout est en bois et le sol menace de s'écrouler à chaque instant. Il ne faut jamais aller seul à cet endroit. C'est trop dangereux.»

Quel avenir pour le sanatorium?

Si des projets de réhabilitation ont été envisagés, jusqu’à présent, aucune transformation significative n’a été réalisée. Le dernier en date remonte à novembre 2016. Cette année-là, l'entreprise sportive Ice Sport International Academy SA (dirigée par un groupe d'investisseurs kazakhs) a racheté le bâtiment pour un montant de 750 000 francs, rapporte le média Corriere del Ticino. Le but était de le rénover et d'y créer un centre d'entraînement pour les sports d'hiver.

Contacté au sujet de l’activité des urbexeurs sur le site, Nicola Petrini, secrétaire communal de Quinto, précise que la sécurité incombe aux autorités, mais que les propriétaires ont la responsabilité d’empêcher toute intrusion.

«Nous leur avons demandé de prendre les mesures nécessaires, ce qu’ils ont fait», assure-t-il. Selon lui, la situation est aujourd’hui sous contrôle: «Le phénomène est bien moins important qu’il y a quelques années, il y a moins de présence sur le site.» Les propriétaires envisagent toujours de transformer le sanatorium en académie sportive, un projet d’envergure temporairement suspendu à cause d'incertitudes au niveau international, mais pas clôturé.



Le sanatorium du Gothard demeure un lieu fascinant grâce à son histoire riche et ses légendes persistantes. Il incarne le croisement entre le passé médical de la Suisse, les croyances populaires et l’attrait contemporain pour les bâtiments abandonnés. A ce jour, il est considéré comme l’un des endroits les plus hantés et les plus intrigants de Suisse.