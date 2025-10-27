larges éclaircies
DE | FR
burger
Suisse
spécial halloween

Ils ont visité le lieu le plus hanté de Suisse et racontent

Ce bâtiment a plus de 100 ans.
Ce bâtiment a plus de 100 ans. image: @dely.photography

«Un homme tenait une machette»: ce sanatorium suisse est «hanté»

Perché dans la vallée tessinoise de la Léventine, le sanatorium du Gothard, fondé en 1905 à Piotta, est un lieu où se mêlent histoire, souffrance et mystère. Ancien hôpital pour tuberculeux, il est aujourd’hui une ruine emblématique du tourisme noir en Suisse.
27.10.2025, 20:5127.10.2025, 20:51
Lea Maurer

Le sanatorium du Gothard, ou sanatorio del Gottardo, a été fondé en 1905 par le docteur Fabrizio Maffi, un médecin milanais touché personnellement par la tuberculose, ayant perdu deux de ses frères à cause de cette maladie.

Situé à 1150 mètres d’altitude à Piotta, dans le canton du Tessin, l’établissement a été conçu pour accueillir les patients atteints de tuberculose, surnommée le «mal sottile» en italien.

«Il a été brûlé ici»: Ce Romand a créé un parc d'attractions morbide

Les 60 chambres d’hôpital sont réparties sur cinq étages, offrant une vue imprenable sur les montagnes environnantes. L’établissement a fonctionné jusqu’en 1962, date à laquelle il a été fermé pour des raisons économiques. Depuis, le lieu est resté abandonné, se dégradant lentement au fil des décennies.

Des phénomènes inexpliqués

Avec le temps, ce sanatorium abandonné est devenu un lieu de fascination rempli d'énigmes. Des rumeurs circulent sur des apparitions de fantômes, des bruits étranges et des sensations de malaise ressenties par ceux qui osent s’aventurer dans ses murs.

En parcourant TikTok, plusieurs vidéos du sanatorium apparaissent. L’une d’elles est publiée par Jean (prénom d’emprunt), un utilisateur parmi d’autres fasciné par le lieu. Il s'est rendu au sanatorium en 2025. Nous l'avons contacté par écrit et il se montre encore mouvementé par son expérience:

«Je me suis rendu là-bas de nuit et l'ambiance était écrasante. Tu sens que le lieu est chargé d'histoire. Je suis persuadé d'avoir vécu des expériences paranormales»
Jean

Jean n'hésite pas à mentionner les portes qui claquent toutes seules, les voix murmurantes et les silhouettes qu'il a aperçues dans les fenêtres brisées. Il affirme même avoir entendu la voix d'une femme près du sous-sol, là où se trouve la morgue. Selon lui, le bâtiment serait bel et bien hanté.

La police suisse intervient lors d'incidents durant la nuit d'Halloween

Un site emblématique du tourisme noir

Le sanatorium est devenu un symbole du tourisme noir en Suisse, terme désignant la curiosité morbide poussant certains à visiter des lieux marqués par la mort, la tragédie ou le drame collectif. Malgré son état de ruine, le bâtiment continue d'attirer des visiteurs en quête de sensations fortes et de découvertes insolites.

Appareils photo en main, beaucoup d'urbexeurs (personnes qui visitent des lieux abandonnés) et de créateurs de contenu s’aventurent dans l'immeuble à la recherche d’images saisissantes ou d’histoires à raconter.

Plusieurs personnes partagent leur visite en ligne 👇

@j0n420 Sanatorio Del Gottardo🧟‍♂️ #urbex #urbexswitzerland #lost #lostplace #sanatoriodelgottardo #switzerland #gotthard #fyp #fürdich #explore ♬ Molchat Doma Kletka slowed - Kokushibo Brenda
@saenyphoto Sanatorio del Gottardo #lostplace #lostplaces #abandoned #abandonedplaces #urbex #urbanexploring #urbanex #urbanexploration #urbanexplorer #swiss ♬ Night Sky - MAVAREL

Raphaël compte parmi ceux qui ont déjà osé franchir les portes du lieu. Ce photographe suisse s’y est aventuré il y a quelques années avec des amis. Il en garde un souvenir marquant:

«On a commencé notre exploration au rez-de-chaussée et on a soudain entendu des pas d'enfants au premier étage. On est montés et on s'est retrouvés nez à nez avec un homme tenant une machette! En fait, lui et sa copine étaient venus de Zurich pour consommer des drogues dans le bâtiment. Il s'amusait à frapper dans les murs et elle à courir à travers les pièces, c'est donc ses pas qu'on entendait depuis en bas. C'était comme un vrai film d'horreur. On a eu vraiment peur.»
Raphaël
Sanatorium du Gotthard en Suisse
Dans le sanatorium, les murs sont tapissés de graffitis.image: @dely.photography

Raphaël insiste surtout sur la dangerosité du bâtiment, liée à sa dégradation. «C'est un bâtiment qui tombe en ruine. Tout est en bois et le sol menace de s'écrouler à chaque instant. Il ne faut jamais aller seul à cet endroit. C'est trop dangereux.»

Quel avenir pour le sanatorium?

Si des projets de réhabilitation ont été envisagés, jusqu’à présent, aucune transformation significative n’a été réalisée. Le dernier en date remonte à novembre 2016. Cette année-là, l'entreprise sportive Ice Sport International Academy SA (dirigée par un groupe d'investisseurs kazakhs) a racheté le bâtiment pour un montant de 750 000 francs, rapporte le média Corriere del Ticino. Le but était de le rénover et d'y créer un centre d'entraînement pour les sports d'hiver.

Encore une vidéo flippante:

Vidéo: YouTube/Sir Schmid

Contacté au sujet de l’activité des urbexeurs sur le site, Nicola Petrini, secrétaire communal de Quinto, précise que la sécurité incombe aux autorités, mais que les propriétaires ont la responsabilité d’empêcher toute intrusion.

«Nous leur avons demandé de prendre les mesures nécessaires, ce qu’ils ont fait», assure-t-il. Selon lui, la situation est aujourd’hui sous contrôle: «Le phénomène est bien moins important qu’il y a quelques années, il y a moins de présence sur le site.» Les propriétaires envisagent toujours de transformer le sanatorium en académie sportive, un projet d’envergure temporairement suspendu à cause d'incertitudes au niveau international, mais pas clôturé.

Le sanatorium du Gothard demeure un lieu fascinant grâce à son histoire riche et ses légendes persistantes. Il incarne le croisement entre le passé médical de la Suisse, les croyances populaires et l’attrait contemporain pour les bâtiments abandonnés. A ce jour, il est considéré comme l’un des endroits les plus hantés et les plus intrigants de Suisse.

Notre série «Spécial Halloween»
Phénomènes paranormaux: «Cette expérience me glace le sang»
1
Phénomènes paranormaux: «Cette expérience me glace le sang»
de Léa Allié
On a exploré le building «le plus hanté de Miami»
1
On a exploré le building «le plus hanté de Miami»
de Marine Brunner
«Les premiers vampires ressemblaient plutôt à des zombies»
2
«Les premiers vampires ressemblaient plutôt à des zombies»
de Alberto Silini
Les Américains mettent la sauce pour décorer leur baraque à Halloween
Les Américains mettent la sauce pour décorer leur baraque à Halloween
de Marine Brunner
Cette Romande parle avec les animaux morts: «C'est comme un frisson»
Cette Romande parle avec les animaux morts: «C'est comme un frisson»
de Alexandre Cudré
Le Loyon, le «fantôme» au masque à gaz qui terrorisait la Gruyère
Le Loyon, le «fantôme» au masque à gaz qui terrorisait la Gruyère
de Alberto Silini
Vous pourrez désormais étudier la magie à l'université
1
Vous pourrez désormais étudier la magie à l'université
de Alyssa Garcia
J'ai dormi dans le lit de mort d'une médium nazie
J'ai dormi dans le lit de mort d'une médium nazie
de Ana Cardoso
Thèmes
«Tompkins Square Halloween Dog Parade» à New York
1 / 19
«Tompkins Square Halloween Dog Parade» à New York
Lors de la 33e «Tompkins Square Halloween Dog Parade», les participants au concours annuel ont fait preuve de créativité pour pré-fêter Halloween, dans l'East Village de Manhattan le 21 octobre. Voici le gagnant.
source: imago/bruce cotler / imago images
partager sur Facebookpartager sur X
Les 5 meilleurs lieux où fêter Halloween
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
2
«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne
3
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
Elle a transformé sa peur panique en «job de rêve»
Petite, Alina ne montait dans un avion que lorsqu’elle n’avait pas d'autre choix. Depuis un an, elle travaille pourtant comme hôtesse de l’air chez Swiss. Voici son histoire.
«Quand j’étais enfant, j’ai vu un reportage sur des crashs aériens. A partir de là, j’ai commencé à avoir du mal à prendre l'avion. Je prêtais attention à chaque bruit, chaque mouvement. A la moindre turbulence, c’était fini pour moi. Dans la plupart des vols, je finissais par pleurer de peur.»
L’article