Christian Constantin. Image: www.imago-images.de

Constantin a un grand projet pour rendre hommage aux victimes

Christian Constantin souhaite associer figures du ski à un hommage destiné à soutenir les familles endeuillées par le drame de Crans-Montana.

Plus de «Suisse»

Le terrible incendie à Crans-Montana a profondément choqué la Suisse: 40 morts, 116 blessés. Le président du FC Sion, Christian Constantin, entend rendre hommage aux victimes avant le prochain match à domicile de son club.

La Swiss Football League a déjà été informée. Le 14 janvier, avant la rencontre de Super League entre le FC Sion et le FC Winterthour, un bref moment de recueillement est prévu au stade de Tourbillon.



L’hommage durera «trois à quatre minutes», a indiqué Christian Constantin au Blick. Il détaille:

«Le père d’une victime décédée, une femme qui travaillait pour moi, déposera une couronne avec la mère d’un blessé ou d’une blessée. De la musique d’Ennio Morricone sera diffusée et les noms de toutes les victimes seront affichés sur l’écran du stade.»

Des stars du ski invitées

«CC» souhaite également la présence de sportifs de premier plan. «Ils doivent donner de la force aux parents dans ces heures sombres.» Il a ainsi sollicité la championne du monde de slalom Camille Rast, originaire de Vétroz, près de Crans-Montana. «Malheureusement, elle ne peut pas venir en raison de son calendrier de Coupe du monde», a regretté Constantin.

Le promoteur multimillionnaire ne veut rien laisser au hasard. Si son plan aboutit, Marco Odermatt pourrait lui aussi apparaître à Tourbillon, aux côtés de son ami skieur valaisan Justin Murisier. Tous deux se trouveront, la semaine prochaine, dans l’Oberland bernois, où ils s’entraîneront pour la descente du Lauberhorn.

Constantin détaille son plan à nos confrères: «Je vais les chercher à Wengen en hélicoptère la veille au soir et je les ramène soit après la cérémonie, soit le lendemain matin. Après le petit-déjeuner, ils peuvent se préparer directement à l’hôtel pour l’entraînement, puis je les emmène au départ de la course du Lauberhorn.»

Comme beaucoup de Valaisans, le septuagénaire entretient un lien personnel avec Crans-Montana. Originaire d’Ayent, dans les environs, il a souvent travaillé dans la station de sports d’hiver. Et le FC Sion effectue son camp d’entraînement estival depuis 35 ans déjà à Montana, toujours dans le même hôtel. Actuellement, les joueurs du club de Super League se trouvent en stage en Tunisie. A leur retour, ils déposeront une couronne devant le bar Le Constellation, a annoncé le président. (adapt. jah/ram)