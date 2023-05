Voici où et combien de personnes ont été tués dans les Alpes cet hiver

Lors de l'hiver 2022-2023, 21 personnes ont été tuées par des avalanches en Suisse, un chiffre record pour ces 20 dernières années.

Vingt-et-une personnes ont perdu la vie dans des avalanches en montagne au cours de l'hiver 2022/2023. La plupart d'entre elles effectuaient des randonnées à skis. Les descentes en hors-piste ont fait le deuxième plus grand nombre de victimes.

Au total, 137 avalanches ont concerné 222 personnes, l'hiver dernier. Trente-quatre amateurs de sports d'hiver ont été ensevelis, selon le bilan hivernal provisoire de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF de Davos.

La plupart des victimes, soit douze, se trouvaient en randonnée à skis, au moment du drame. Neuf skieurs hors-piste ont également perdu la vie dans des secteurs non sécurisés. Par contre, l'institut n'a enregistré aucune victime sur les domaines skiables, ni sur des remontées mécaniques ou dans des bâtiments d'altitude.

Avec 21 morts, l'hiver 2022/2023 se situe au-dessus de la moyenne des vingt dernières années, qui est de 17 morts.

Comment expliquer ce record?

«Début février ainsi que mi et fin mars, on a observé une forte augmentation du nombre d'avalanches», explique Lukas Dürr, le préposé aux avalanches au sein de l'institut SLF. «Cette augmentation a toujours eu lieu après des précipitations». L'expert complète:

«Pendant les longues phases de sécheresse qui ont précédé, le manteau neigeux avait développé une structure qui, après l'arrivée de la neige fraîche, a entraîné une augmentation du nombre d'avalanches.»

Lukas Dürr précise encore: «Le nombre de décès a ainsi atteint huit, fin février et 15, fin mars».

Premier décès aux Grisons

Le premier mort de l'hiver dans une avalanche a été enregistré le 3 décembre 2022 à Zernez (GR), à l'occasion d'une randonnée à skis. Les autorités ont compté quatre personnes ensevelies, soit le plus grand nombre de l'hiver, le 8 avril, près de Saas-Fee (VS). Les masses de neige y avaient emporté seize randonneurs, neuf avaient été blessés.

Trois morts dans un seul accident

L'avalanche la plus meurtrière s'est produite le 19 mai au-dessus de Stechelberg sur la commune de Lauterbrunnen (BE), avec trois morts. La femme et les deux hommes, originaires des Pays-Bas, étaient en route pour le Grosshorn lorsqu'ils ont été emportés.

Au-dessus de Disentis (GR), deux skieurs hors-piste sont morts le 2 avril lorsqu'une avalanche les a ensevelis. Le 11 mars, une coulée au-dessus de Bruson (VS) a tué deux jeunes Suédois, adeptes du hors-piste.

Six heures sous la neige

La police a retrouvé le 31 janvier une Française et un Belge morts dans un cône d'avalanche, situé entre Fully et Ovronnaz (VS). Leur disparition avait été signalée la semaine précédente.

Une personne ensevelie près de Liddes (VS) a eu, elle, beaucoup de chance: les sauveteurs l'ont dégagée après qu'elle a passé six heures sous la neige.

Des free rider à l'exercice. Image: KEYSTONE/TI-PRESS

Les pires hivers

C'est durant l'hiver 2019/2020 que les spécialistes des avalanches ont compté le moins de morts depuis 60 ans, avec cinq morts. En revanche, la Suisse a connu un hiver catastrophique en 1951, avec 91 morts, dont 75 rien qu'entre le 19 et le 21 janvier. En trois jours, de grandes avalanches avaient détruit ou endommagé 1200 bâtiments et dévasté plus de 1400 hectares de forêt.

En 1999, les avalanches avaient également causé d'énormes dégâts, à hauteur de plus de 600 millions de francs. Dix-sept personnes avaient perdu la vie durant le mois de février. Des vallées entières, dont le val d'Hérens (VS), avaient été coupées et 2300 maisons endommagées. Sur l'ensemble de l'hiver 1998/1999, 36 personnes avaient été tuées dans des avalanches. (jah/ats)