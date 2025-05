Un Suisse s'est tué en jardinant

Voici ce dont on accuse le fondateur du forum de Davos

La police mène l’enquête, sous la direction du ministère public compétent, précise le communiqué. L'objectif consiste à clarifier les circonstances et le déroulement de l’accident. (jzs/ats)

Un homme a trouvé la mort lors de travaux de jardinage mardi à Grindelwald (BE). La victime, un Suisse de 69 ans domicilié dans le canton de Berne, a été grièvement blessée et héliportée par la Rega à l’hôpital, où elle est décédée peu après son arrivée.

Le malheureux s'est grièvement brûlé lors de travaux de jardinage à Grindelwald (BE). Hospitalisé, il a succombé à ses blessures.

Un «double effet négatif» va frapper le fromage suisse

Le gruyère, la tête de moine ou l'emmental séduisent aux Etats-Unis. Mais la politique du président américain risque de saper des exportations en constante progression.

Le fromage suisse connaît le succès à l'international. Environ 40% de la production helvétique est exportée, ceci en direction de plus de 70 pays. Les principaux acheteurs sont l'Allemagne et l'Italie, suivis par les Etats-Unis. Selon Switzerland Cheese Marketing, l'année dernière, 8774 tonnes de fromage suisse ont été exportées vers les Etats-Unis, pour une valeur de 114 millions de francs. Cela correspond à 11,1% en quantité et de 15,3% en valeur des exportations totales de fromage suisse.