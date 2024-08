Le crack est fumé, le plus souvent au moyen d'une pipe ou d'une feuille. (image d'illustration) Image: keystone

Comment la Suisse s'arme contre la «drogue du zombie»

Le crack gagne du terrain. Dans de nombreuses villes suisses, cette drogue provoque à nouveau des scènes ouvertes de drogue. Le fentanyl, qui fait des dizaines de milliers de morts aux Etats-Unis, n'est pas encore arrivé.

Les «drogués» sont de retour. Pendant longtemps, les consommateurs de drogues avaient disparu du paysage de nombreuses villes. Mais ils n'étaient simplement plus visibles: la plupart du temps, ils consommaient dans des salles de fixation. Cela rendait la toxicomanie non seulement plus invisible, mais aussi et surtout plus contrôlable. Les autorités avaient, semblait-il, le problème sous contrôle.

A Lucerne – mais ça pourrait être dans n'importe quelle grande ville de Suisse –, derrière un vilain pont pour piétons, dix toxicomanes sont assis sur des bancs au bord de la rivière en ce jour ensoleillé. Ils rient. Et bourrent une pipe comme si de rien n'était. Fumer, c'est tout. Ils ont l'air fatigués, leurs vêtements sont usés. Une famille avec une poussette passe devant le groupe en toute décontraction.

Sur les bancs, on fume du crack. A peine la vapeur s'échappe-t-elle de la pipe en verre que le stress disparaît des visages des toxicomanes. La drogue est à base de cocaïne et est mélangée à du bicarbonate de soude. Elle provoque un effet intense, mais bref. A peine de retour du monde parallèle, l'addiction se réveille à nouveau et la recherche du prochain kick continue.

Faut-il distribuer de la cocaïne?

Le crack est une drogue bon marché. Cela est lié à une véritable inondation de cocaïne sur le marché. Depuis un certain temps, une grande quantité de coke arrive en Europe en provenance de Colombie. Il y a une offre excédentaire, ce qui a des répercussions sur les prix. Parallèlement, l'héroïne se fait de plus en plus rare. Les talibans imposent l'interdiction de sa culture en Afghanistan.

Il en résulte que le marché de la drogue a changé de manière rapide et radicale. En revanche, la politique en matière de drogue est toujours axée sur le fixeur «classique». Il n'existe actuellement pas de distribution contrôlée de cocaïne. Plusieurs villes sont intéressées. L'utilité est toutefois controversée parmi les spécialistes: Contrairement à une distribution d'héroïne, il est incomparablement plus difficile d'atteindre la satiété avec la cocaïne. Les consommateurs de crack ont besoin de beaucoup plus de substances et plus souvent pour satisfaire leur dépendance. De même, les effets nocifs de la cocaïne sur les consommateurs et consommatrices sont nettement plus importants que ceux de l'héroïne médicale.

Dans les salles de consommation, le crack est actuellement la drogue la plus consommée, affirment plusieurs spécialistes. Toutefois, le stress lié à l'approvisionnement pousse de plus en plus les toxicomanes à se rendre dans les lieux publics. Lors de la visite à Lucerne, les dealers sont également à proximité immédiate des consommateurs. Il s'agit manifestement d'un trio: deux surveillent les accès au petit parc, l'un, sans doute celui qui a la drogue, est nettement plus proche des toxicomanes.

En raison d'une offre importante, les prix de la cocaïne sont actuellement bas. Image: shutterstock

En Suisse où en est-on?

La problématique du crack a également été prise en compte par la Confédération. Une «table ronde» a été organisée à deux reprises à Berne. Les constats sont les suivants :

«La consommation de crack a rapidement augmenté en Suisse»

Ensuite «Il manque parfois des structures adaptées aux besoins des personnes dépendantes»

Et «Les substances sont de plus en plus consommées dans l'espace public»

Peu de choses concrètes ont été rendues publiques. Il est important de «mettre rapidement en place des points de contact et d'accueil» et d'offrir un «soutien psychosocial» aux personnes concernées.

Réagir avant l'arrivée du Fentanyl

Watson a rencontré Philip Bruggmann, co-médecin-chef du centre de médecine de l'addiction Arud. Selon ce dernier:

«Il est dommage qu'il faille toujours une crise pour trouver des solutions»

Il fait notamment référence à la distribution contrôlée de cocaïne. Les spécialistes avaient déjà réclamé des études sur ce sujet, mais les choses ne bougent que maintenant.

C'est pourquoi, en pleine vague de crack, les experts mettent déjà en garde contre la prochaine drogue qui pourrait bientôt s'implanter en Suisse: Fentanyl et autres opioïdes synthétiques.

Pour le directeur du centre d'information sur les drogues de Zurich (DIZ), Dominique Schori:

«Il s'agit d'une possibilité historique unique d'anticiper une tendance sur le marché des drogues et de ne pas seulement y réagir»

Le rôle de précurseur est joué par la ville de Zurich, qui élabore d'ores et déjà un plan de mesures.

La «drogue du zombie» gagne-t-elle l'Europe?

Actuellement, les opioïdes de synthèse ne sont que très rarement enregistrés en Suisse. En revanche, en Amérique, environ 100 000 personnes meurent chaque année à cause de ces substances. Celles-ci sont jusqu'à 50 fois plus puissantes que l'héroïne et peuvent entraîner rapidement la mort si elles sont mal dosées. En fait, le fentanyl est un analgésique utilisé à titre palliatif chez les patients cancéreux. Sa consommation entraîne un raidissement des muscles et les personnes dépendantes se contorsionnent parfois de manière très étrange - c'est pourquoi le fentanyl a été surnommé la «drogue du zombie».

Il n'est pas certain que le fentanyl et d'autres substances soient plus répandus en Europe. En Amérique, la consommation d'analgésiques est bien plus répandue qu'ici. Toutefois, c'est surtout la disparition de l'héroïne qui inquiète les experts. La production d'opioïdes synthétiques est nettement plus simple et moins chère que celle de l'héroïne.

Si, comme on le craint, une «situation de pénurie d'héroïne» devait effectivement se produire à la fin de l'année, le plan de mesures de Zurich pourrait bientôt être sorti des tiroirs. Ou comme le dit la présentation du DIZ: les marchés de la drogue sont «résistants à la crise» et «capables de s'adapter». Les drogués ne disparaîtront sans doute pas de sitôt de la scène publique.