Rapatrier les enfants de Suisses partis faire le djihad: quels risques?

5. La sécurité de la population suisse versus la sécurité de quelques enfants au destin tragique: comment concilier les deux en respectant l’Etat de droit et les conventions internationales?

Carlo Sommaruga: Le nombre de djihadistes et d’enfants de djihadistes dans les prisons kurdes est limité. Notre réseau diplomatique, nos systèmes judiciaire, carcéral et social sont à même de prendre en charge, de juger, sanctionner et accompagner la déradicalisation de ces personnes. Il faut simplement de la volonté et du courage politique.

Céline Amaudruz: Cela revient à réclamer le soleil et la lune à la même heure, j'en ai bien peur. La question nécessités sécuritaires versus Etat de droit et conventions internationales se pose régulièrement, c'est au politique de choisir où mettre l'accent. En ce qui me concerne, la sécurité de la population suisse doit l'emporter.