Pierre-André Page: Pour moi, les objectifs du vaccin et ceux du test ne sont pas comparables: Le vaccin protège à la fois celui ou celle qui se fait vacciner comme, en finalité, l'ensemble de la communauté de la maladie et de sa propagation. Le test quant à lui permet de s'assurer que la personne testée (test PCR) n'est pas porteuse du virus. Et finalement, la personne vaccinée n'aura plus besoin d'effectuer de test.

Samuel Bendahan: Non, évidemment. Contrairement aux tests, la priorité pour le vaccin est de créer davantage de confiance et de tout faire pour que les gens puissent comprendre par eux-mêmes ce que nous savons. Nous devons bien montrer comment nous le savons, et pourquoi ce savoir est solide et basé sur la réalité scientifique. La problématique étant très compliquée, il y a beaucoup d’obscurité et de fausses informations. De plus, le comportement odieux et cupide des pharmas ne nous aide vraiment pas. Il est donc très compréhensible que les gens aient des avis divergents sur la vaccination.