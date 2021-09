Mariage pour tous, les 5 questions qui fâchent

Damien Clerc: Lors de l’introduction de la PMA, on promettait un cadre strict, dans lequel elle ne serait utilisée que comme ultime recours. Aujourd’hui, on en fait un principe de premier recours. Chaque nouveauté a des conséquences sur les raisonnements futurs. Le don de sperme et la GPA posent un problème fondamental irréductible: la traite humaine, le fait d’utiliser quelqu’un, consentant ou non, pour servir ses propres intérêts. On ne regarde la nature plus que sous l’angle de l’exploitation, de la domination. Lors de l’adoption d’un chiot, on attend qu’il soit assez grand avant de le séparer de sa mère biologique, pourquoi penser que pour l’homme, seul l’arbitraire crée le lien? Ni la substance génétique du sperme, ni la gestation n’aurait-elle d’importance?