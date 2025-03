La scolarisation d'enfants dans un centre d'asile indigne à Genève

Les syndicats et associations signataires de la lettre rappellent que le futur CFA n'est pas conçu pour scolariser des enfants. Il s'agit d'un «environnement semi-carcéral particulièrement inadapté, anxiogène, coincé entre aéroport, semi-autoroute et chantiers». En plus, la mesure concerne des jeunes ayant enduré la route de l'exil.

Menace de pénurie d’œufs en Suisse: «On n’arrive plus à suivre»

Un mois avant Pâques, alors que la production suisse «ne peut plus suivre», Migros & Cie doivent importer des oeufs. Comment les producteurs vivent-ils cette période tendue? On a posé toutes les questions qui nous passaient par la tête à Joël Charrière, qui possède plus 15 000 poules dans le canton de Fribourg. Et dont le distributeur principal n’est autre que le géant Coop.

Ma première question est d’une importance capitale: qu’est-ce qui est apparu en premier, l’œuf ou la poule?

Joël Charrière: Ah, ah, ah! Je dirais la poule.