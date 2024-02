«L'Affaire Ducrest» fait trembler l'enseignement fribourgeois

«Il faudrait que nous puissions faire beaucoup plus de drill avec les élèves, plus d'exercices répétitifs, notamment plus de dictées, chose qui nous ne pratiquons quasiment plus. Or, cette possibilité de faire plus, nous ne l’avons pas. Les programmes ne le permettent pas. Mais au moins, avec M. Ducrest, nous nous sentions soutenus.»

Des enseignants