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Genève: les Samedis du vélo de PRO VELO Genève font leur retour

Genève: les Samedis du vélo de PRO VELO Genève font leur retour

Balades thématiques, cours de conduite et ateliers de mécanique: PRO VELO Genève relance ses Samedis du vélo dès samedi.
04.04.2026, 10:2304.04.2026, 10:44
Des personnes participent a la 4e edition de la Kidical Mass, ce dimanche 25 mai 2025 a Geneve. La Kidical mass action et porte par plus 250 organisations, dont Pro velo. Il s&#039;agit d&#039;une par ...
Gratuites et ouvertes à tous, les activités se dérouleront jusqu’en septembre à Genève et dans plusieurs communes environnantes.Keystone

PRO VELO Genève lance samedi une nouvelle saison des Samedis du vélo, avec des balades thématiques guidées. Les deux premières porteront sur la littérature indienne et la biodiversité urbaine de la rive gauche. Des cours de mécanique et de conduite figurent aussi au programme.

Deux à quatre «vélotours» encadrés par un guide spécialisé seront proposés chaque premier samedi du mois jusqu'en septembre. Il sera question de bande dessinée, de Frankenstein, de presse genevoise ou encore de mécanique et de culture du vélo. Les parcours durent environ trois heures et sont accessibles aux cyclistes occasionnels. Les visitent ont lieu par tous les temps.

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Toujours dans le cadre des Samedis du vélo, PRO VELO organise à nouveau des sessions de cours de conduite cycliste, débutants à avancés, avec ou sans assistance électrique. Des cours de mécanique sont aussi prévus pour acquérir les bases pour entretenir et réparer sa monture. Un cours spécial «crevaison» aura lieu en juin.

L'association de défense des intérêts des cyclistes fera aussi une tournée estivale dans les communes de Vernier, Lancy, Carouge et Onex. A cette occasion, elle proposera des «vélotours» spécifiques et des balades bucoliques, ainsi que des cours pour apprendre à pédaler. Toutes les activités sont gratuites, sur inscription.

www.samedisduvelo.ch (dal/ats)

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