Les secouristes sur le lieu de l'accident. Image: police cantonale jurassienne

Un accident impliquant un bus scolaire fait 3 blessés à Bonfol (JU)

Une voiture est entrée en collision avec un minibus scolaire ce mardi après-midi à Bonfol, dans le Jura. L'accident a fait trois blessés, dont un enfant.

Plus de «Suisse»

Une collision frontale a impliqué une voiture et un minibus de transport scolaire mardi en début d'après-midi à la sortie du village de Bonfol en direction de Beurnevésin (JU). Le conducteur du véhicule, qui s'est déporté sur la voie de gauche pour une raison encore indéterminée, a été blessé assez grièvement pour que les secours sollicitent la Rega afin qu'il soit héliporté dans un hôpital universitaire.

Dans le minibus, seuls la conductrice et un enfant ont été légèrement blessés, a indiqué mardi la police cantonale jurassienne dans un communiqué. Cette dernière ne précise pas combien d'écoliers il transportait.

En plus des deux ambulances et de l'hélicoptère, le Centre de renfort des pompiers de Porrentruy est intervenu. Pour les besoins du constat technique, la circulation est restée interrompue durant environ deux heures, jusqu'à près de 15h45, ajoute la police. (ats)