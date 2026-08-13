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Nouvel incendie à Lausanne dans le quartier sous-gare

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Un nouvel incendie à Lausanne dans le quartier sous-gare
source: watson
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Un deuxième incendie en deux jours dans ce quartier à Lausanne

Un nouvel incendie est survenu ce jeudi matin dans le quartier sous-gare de la capitale vaudoise. Un appartement a été détruit.
13.08.2026, 08:4213.08.2026, 09:23

Un incendie s'est déclaré tôt jeudi matin dans le quartier sous-gare à Lausanne. Les habitants de l'immeuble touché par les flammes ont été évacués et le périmètre a été fermé à la circulation. Les pompiers sont en pleine intervention.

L’alarme a été donnée à 5:18. Le feu a démarré dans un appartement en attique, au sein d’un immeuble ancien situé dans une cour intérieur le long de l’avenue de la Harpe. Le logement a été détruit et celui d’à côté a également été touché.

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Image: watson

«Il n’y a pas eu de blessé, 18 personnes ont été évacuées dont une par l’échelle des pompiers», explique Jean Ellgass, chargé de communication du Service de protection et sauvetage de Lausanne (SPSL). Les causes ne sont pour l’heure pas connues et une enquête est en cours.

50 personnes ont été déployées

Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, il s'agit d'un bâtiment d'habitation de quatre étages se situant légèrement au sud et à l'ouest de deux restaurants de la place. Les flammes étaient surtout visibles à la hauteur du toit et du dernier étage, selon ces mêmes images.

Le feu est désormais maîtrisé. Police, service du feu, ambulance, mais aussi le Soutien sanitaire opérationnel, au total, 50 personnes ont été déployées sur place et 14 camions de pompiers se sont déplacés.

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«L’avenue de la Harpe sera bloquée jusqu’à la fin de l’intervention, estimée vers 14h ou 16h», ajoute Jean Ellgass.

Un deuxième incendie deux jours

C'est le deuxième incendie sous-gare à Lausanne en deux jours. Mercredi en début d'après-midi, c'est un appartement situé à l'avenue de l'Eglise-Anglaise qui a été la proie des flammes.

Le sinistre a rapidement été maîtrisé et n'a fait aucune victime. (fv/jzs/ats)

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