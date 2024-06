«Si tu veux jouer l’écolo, tu te fais baiser»: ces Fribourgeois sont furax

«Oui, la population se sent trahie par un Conseil d'Etat qui fonce en avant dans un déni total de démocratie et de respect des Communes. Ce qui blesse le plus la population, c'est cette absence d'écoute et de prise en considération des Communes qui s'opposent aux projets éoliens sur leur territoire. Le Conseil d'Etat joue la montre et fait le forcing.»