Voici les régions neuchâteloises où la pénurie de logement est la pire

Les logements vacants continuent de diminuer dans le canton de Neuchâtel. Le

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Pénurie de logement: les montagnes s'en sortent mieux (à g. La Chaux-de-Fonds) que le littoral (à dr. Neuchâtel). Image: montage watson

Le canton de Neuchâtel a enregistré un recul du nombre de logements vacants au 1er juin dernier à 1656 objets, soit 168 unités de moins qu'un an plus tôt. La pénurie se maintient dans deux de ses quatre régions, avec un taux de vacance global de 1,64%, en baisse de 0,18 point.

Après avoir connu une légère augmentation entre 2024 et 2025, le canton de Neuchâtel est confronté à une baisse du nombre de logements vacants, tout en ayant vu son parc s’agrandir de 686 unités, a indiqué jeudi la Chancellerie d'Etat.

Avec des taux de vacance «largement et durablement inférieurs» à 1,5%, deux des quatre régions connaissent des situations de pénurie de logements, précise le communiqué. Il s'agit du Littoral, avec un taux de 0,95% (+0,03 point) et du Val-de-Ruz, avec 0,71% (-0,28).

La situation apparaît plus détendue dans les Montagnes (-0,47 à 3,08%) et dans le Val-de-Travers (-0,34 à 1,59%). A noter que la ville de La Chaux-de-Fonds a vu son taux de vacance de logements diminuer de 0,66 point à 2,91%, reflet de sa dynamique démographique.

Au 1er janvier dernier, cette fois, le canton de Neuchâtel comptait un parc immobilier comprenant 101 005 objets. Les informations proviennent de l’enquête annuelle auprès des communes et des agences immobilières effectuée par le Service de statistique. (jah/ats)