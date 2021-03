La mission de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est de promouvoir et d'améliorer le bien-être économique et social partout dans le monde. Pour se faire, elle travaille avec les gouvernements pour comprendre quel sont les moteurs de changement économique, social et environnemental de chaque pays. L'organisation compte 37 pays-membres, répartit sur l’ensemble du globe, de l’Amérique du Nord et du Sud à l’Europe et jusqu’à l’Asie-Pacifique.