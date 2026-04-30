Les CFF et Siemens signent ce contrat énorme

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Les CFF et Siemens ont signé jeudi le contrat portant sur la livraison de jusqu'à 200 rames à deux étages. L'accord porte sur près de deux milliards de francs. Les trains de type Deisro DoSto doivent être mis en service dès 2031 sur le réseau du RER zurichois et en Suisse romande.

Plus de «Suisse»

La commande prévoit la livraison de 116 trains, avec une option pour 84 unités supplémentaires au maximum. Une grande partie du projet, de la gestion à la mise en service en passant par les tests et les essais d'homologation, se déroulera en Suisse, note Siemens dans un communiqué.

Dans le cadre de cette commande, Siemens investira au total 110 millions de francs d'ici 2029 dans l'extension de son site zurichois de Wallisellen, dédié à la fabrication de matériel roulant.

Va-et-vient judiciaire

Fin novembre, Stadler Rail avait déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle soutenait que la différence de prix de son offre par rapport à celle retenue n'était que de 0,6%. Les CFF assuraient de leur côté que la proposition de Siemens était la plus avantageuse en termes de coûts d'exploitation (coûts d'énergie, de sillons et de maintenance).

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Début avril, l'entreprise thurgovienne a annoncé qu'elle retirait son recours. Bien que les documents reçus dans le cadre de la procédure soient caviardés et n'aient pas permis une transparence suffisante, ils ont toutefois montré que les CFF ont mis à profit leur marge de manœuvre en faveur de Siemens, notait l'entreprise. (ats/vz)