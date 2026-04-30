beau temps18°
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Les CFF et Siemens signent ce contrat énorme

Les CFF et Siemens signent ce contrat énorme

Un train entre en gare ce lundi 9 decembre 2024 a la gare CFF de Renens. Le nouvel horaire CFF 2025 entrera en vigueur le dimanche 15 decembre. (KEYSTONE/Valentin Flauraud)
Image: KEYSTONE
Les CFF et Siemens ont signé jeudi le contrat portant sur la livraison de jusqu'à 200 rames à deux étages. L'accord porte sur près de deux milliards de francs. Les trains de type Deisro DoSto doivent être mis en service dès 2031 sur le réseau du RER zurichois et en Suisse romande.
30.04.2026, 15:0230.04.2026, 15:02

La commande prévoit la livraison de 116 trains, avec une option pour 84 unités supplémentaires au maximum. Une grande partie du projet, de la gestion à la mise en service en passant par les tests et les essais d'homologation, se déroulera en Suisse, note Siemens dans un communiqué.

Dans le cadre de cette commande, Siemens investira au total 110 millions de francs d'ici 2029 dans l'extension de son site zurichois de Wallisellen, dédié à la fabrication de matériel roulant.

Va-et-vient judiciaire

Fin novembre, Stadler Rail avait déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle soutenait que la différence de prix de son offre par rapport à celle retenue n'était que de 0,6%. Les CFF assuraient de leur côté que la proposition de Siemens était la plus avantageuse en termes de coûts d'exploitation (coûts d'énergie, de sillons et de maintenance).

On vous en parlait ici ⬇️

Le boss des CFF s'explique sur les prix et les dernières polémiques

Début avril, l'entreprise thurgovienne a annoncé qu'elle retirait son recours. Bien que les documents reçus dans le cadre de la procédure soient caviardés et n'aient pas permis une transparence suffisante, ils ont toutefois montré que les CFF ont mis à profit leur marge de manœuvre en faveur de Siemens, notait l'entreprise. (ats/vz)

Les dernières actus sur les CFF en Suisse
Voici les gares CFF qui ont perdu le plus de voyageurs
2
Voici les gares CFF qui ont perdu le plus de voyageurs
de Stefan Ehrbar
Swisspass affirme que le nouveau demi-tarif «Plus» fait un tabac
1
Swisspass affirme que le nouveau demi-tarif «Plus» fait un tabac
Cette ville romande aurait un immense potentiel ferroviaire inexploité
3
Cette ville romande aurait un immense potentiel ferroviaire inexploité
de Samuel Thomi
Les CFF inaugurent la gare verte de Delémont
1
Les CFF inaugurent la gare verte de Delémont
Thèmes
Le biopic sur Michael Jackson oublie la face sombre de l'idole
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ces jeunes Romands n'auraient pas dû slalomer sur l'autoroute
Une dangereuse course-poursuite s'est déroulée mercredi après-midi sur l'A12, dans le canton de Fribourg. Trois jeunes hommes ont été interpellés et leurs véhicules ont été séquestrés.
La police cantonale fribourgeoise lance un appel à témoins à la suite d'une course-poursuite survenue mercredi sur l'autoroute A12.
L’article