bien ensoleillé30°
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Voici comment la SSR va économiser 80 millions

Une vue du logo de la RTS (SRG-SSR) sur le nouveau batiment le mardi 4 novembre 2025 sur le site de l&#039;EPFL a Lausanne-Ecublens. La RTS a diffuse mardi matin ses premieres emissions radio depuis s ...
La SSR doit économiser 270 millions de francs d'ici 2029.Keystone

Voici comment la SSR va économiser 80 millions

La société de diffusion précise les mesures d'économie prévues pour 2027 en raison de la baisse de la redevance décidée par le Conseil fédéral.
17.06.2026, 15:4217.06.2026, 16:07

La SSR précise les mesures d'économie annoncées pour 2027. Les coupes de 80 millions de francs se feront via des «ajustements dans les structures, les processus, les modes de fabrication et les partenariats», a annoncé l'entreprise mercredi.

La plus grande part des économies de l'année prochaine sera atteinte grâce à la «simplification des structures de direction et la suppression des doublons grâce à un nouveau modèle d’organisation composé de domaines gérés à l’échelle de l’entreprise et d’équipes spécialisées ancrées au niveau régional», peut-on lire dans un communiqué. La SSR ne précise pas le nombre de postes concernés par ces mesures.

La SSR a gagné plus d'argent que prévu

Les surfaces immobilières liées à la production et à l’administration seront optimisées, «tout en s’engageant au maintien des sites dans les régions». Ce volet permettra une économie de 35,2 millions de francs.

Quelque 13 millions de francs seront économisés suite à «l'adoption de modes de fabrication adaptés et plus efficaces pour le programme». Des processus plus efficaces, la réduction du nombre d’organes, le regroupement de la planification et du pilotage de la production ou encore l’utilisation systématique des contenus communs entre les régions permettront d’économiser 9 millions de francs.

Fini la Champions League

Des ajustements des partenariats et des programmes de la SSR sont aussi prévus. Le média de service public avait annoncé en juillet dernier renoncer à la production des matches de hockey sur glace de National League et de compétitions interclubs UEFA. Mercredi, elle indique qu'elle ne sera plus candidate pour acquérir les droits de diffusion des matches d’UEFA Champions League à partir de la saison 2027-2028.

La SSR doit économiser 270 millions de francs d'ici 2029, notamment en raison de la baisse de la redevance décidée par le Conseil fédéral. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
2
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
de Bruno Knellwolf
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
2
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
de Benjamin Rosch, Stefan Bühler
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
de Antoine Menusier
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
2
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
de Alexandre Cudré
Thèmes
Ce musicien suisse réalise une prouesse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les anti-G7 veulent tenir une «permanence» dans l'Uni de Genève
Alors qu'une polémique gauche-droite enfle sur l'action de la police dans la nuit de dimanche à lundi, le groupe Antirep, via un message Telegram de la coalition NoG7, annonce la tenue d'une permanence, mercredi à l'Université de Genève, dans les locaux du syndicat étudiant CUAE.
Le groupe Antirep, pour anti-répression policière, avait édité un «guide» destiné aux participants de la future manifestation anti-G7 du 14 juin. Dans un article du 3 juin, watson avait rendu compte de cette démarche militante associée à la coalition NoG7.
L’article