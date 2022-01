Le café Starbucks est-il infâme à ce point? Plusieurs filiales ferment en Suisse

Le fournisseur romand Boréal a également osé franchir le Röstigraben . Il exploite désormais deux filiales à Zurich, en plus de trois à Genève. L'année dernière, Coca-Cola a également lancé la marque de café Costa Coffee en Suisse. Jusqu'à présent, il s'agissait de produits destinés au commerce et de coins café pour les entreprises, mais lors d'un entretien avec CH Media, les responsables ont annoncé la création de 15 cafés sur le territoire suisse.

D'autres chaînes de cafés se sont mises en mode conquérantes. La chaîne zurichoise Vicafe, par exemple, possède désormais 12 filiales à Zurich, Bâle et Eglisau (ZH). L'ascension a été rapide puisque la première succursale n'a été ouverte qu'en 2014. L'exploitant de kiosques Valora a également frappé fort avec sa filiale Caffè Spettacolo, dont 30 filiales sont actuellement en service dans tout le pays. Avec environ 70 points de vente de McCafé intégrés à ses filiales, le géant de la restauration rapide McDonald's est également un acteur non négligeable sur le marché du café.

Starbucks ne s'exprime pas à ce sujet. La chaîne indique que deux filiales situées à Zurich Bellevue et à Zurich-Oerlikon ont été fermées pour procéder à la rénovation des bâtiments. Le service de presse n'est toutefois pas en mesure de confirmer qu'elles rouvriront ensuite. Starbucks examine régulièrement son portefeuille «afin de s'assurer que les magasins sont situés à des endroits pertinents pour les clients, tout en garantissant une croissance saine de l'activité». L'entreprise est en recherche constante de nouveaux emplacements.

Les affaires de Starbucks ont connu des jours meilleurs. La concurrence croissante des fournisseurs suisses, qui font la promotion d'un artisanat local et d'une sélection spéciale de grains de café, exerce-t-elle une influence?

Neuf autres cafés sont des franchises. A l'aéroport de Zurich, ils sont gérés par le géant britannique de la restauration Select Service Partner (SSP). Dans ces filiales, les prix sont différents et les cartes de fidélité suisses ne sont pas acceptées.

Mais depuis quelques mois, Starbucks fait machine arrière. Actuellement, la chaîne compte encore 54 enseignes, soit huit de moins qu'en 2018. La ville de Zurich en compte trois de moins qu'à l'époque, Genève deux et Berne en a aussi perdu une.

L'histoire entre Starbucks et la Suisse avait pourtant bien commencé. En 2001, la chaîne de cafés originaire de Seattle, célèbre pour ses Frappuccinos au caramel, ses Iced White Mochas et ses Flat Whites, ouvrait sa première filiale en Europe continentale à Zurich . Dans les années qui ont suivi, elle a connu une forte expansion. Il y a à peine trois ans, la firme américaine comptait 62 cafés dans notre pays. Peu d'autres pays d'Europe accueillent une telle densité de cafés Starbucks.

L'entreprise Starbucks n'a plus autant la cote qu'avant en Suisse. image: keystone

