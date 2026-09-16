Les Romands se ruent sur ces Pokémon: «elle vaut déjà 250 francs»

Pokémon a lancé mondialement son extension anniversaire. En Suisse romande, les collectionneurs et les scalpeurs ont pris d’assaut plusieurs magasins dès leur ouverture ce mercredi matin.

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C'est une première dans l'histoire du jeu de cartes Pokémon. Ce mercredi 16 septembre, la nouvelle extension «30e Anniversaire» sort simultanément dans le monde entier. De Tokyo à Los Angeles en passant par la Romandie.

Et l'événement attire. Des files d'attente se sont formées devant des boutiques dès ce mercredi matin à travers la Suisse romande. Certains grands magasins, comme Fnac et Manor, ont littéralement été pris d'assaut par les collectionneurs, mais aussi les scalpeurs. Ce surnom effrayant est donné aux gens qui achètent en masse pour ensuite revendre rapidement en ligne.



Et bien sûr, une édition limitée suscite la convoitise. Un collectionneur nous confie:



«Il n'y a plus rien chez Fnac»

La Fnac de Neuchâtel prise d'assaut. Image: lecteur watson

Des images venues du monde entier montrent des scènes proches de l'émeute dans certaines villes.

Il faut dire que Pokémon a particulièrement misé sur les collectionneurs et certains en profitent. Toutes les cartes de cette extension sont brillantes et 30 anciennes cartes ont été rééditées en version holographique. Parmi elles figure notamment un Dracaufeu du Set de Base. Trente illustrations différentes de Pikachu ont également été créées pour l'occasion, avec un Pikachu garanti dans chaque booster.

Comment mesure-t-on la valeur des cartes?

Le prix de vente d'une carte dépend notamment de sa rareté. Autrement dit: certaines sont plus faciles à trouver que d'autres. Ajoutons à ceci le fait qu'il y ait un nombre limité de cartes disponibles à l'achat le jour du lancement, on comprend vite que les cotes grimpent en flèche.

Certaines boutiques, comme Mighty Games à Lausanne, ont décidé de limiter les possibilités d'achat pour leur clientèle. «Il y avait une petite cinquantaine de personnes à l'ouverture», nous confie-t-on dans le magasin alors que des joueurs et des collectionneurs arrivent au compte-gouttes.



La boutique possédait encore un petit stock mercredi, à la mi-journée, car elle avait mis au point une stratégie pour contrer les scalpeurs: un coup de cutter pour éviter la vente de paquets scellés donne droit à une ristourne et une limite de vente à un seul article par personne.



Image: watson

Le problème pour les commerces, nous confie-t-on, c'est que l'éditeur ne leur permet pas de préparer des précommandes, car ils ne savent que trop tard combien d'articles ils auront.



Dans le magasin, un client ouvre directement ses boosters (paquets de cartes) à même une table. Fier, il nous montre son trésor:

«Elle vaut déjà 250 francs»

La bête 👇

Quand on lui demande s'il est un scalpeur, il explique qu'il a effectivement commencé attiré par la valeur de revente, mais qu'il s'est fait avoir par le virus de la collection.