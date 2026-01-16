Migros souhaite poursuivre son expansion avec ses magasins Mio, comme celui photographié ici à la gare de Baden (AG). Image: Chris Iseli

Migros veut conquérir les gares CFF avec ce nouveau concept

Le nombre de magasins de proximité dans les gares ne cesse de progresser. Les CFF coopèrent désormais avec Migros à travers le format Mio. A l'inverse, Aldi renonce à conquérir le secteur. Eclairage.

Stefan Ehrbar / ch media

Plus de «Suisse»

Pour de nombreux pendulaires, on est bien loin de la grande gastronomie: il faut souvent se contenter d'un sandwich et d'une boisson attrapés à la gare et engloutis en vitesse dans le train.

Cette tendance de restauration rapide à emporter se reflète dans l'offre des gares. En 2024, les CFF comptaient quelque 240 magasins de proximité, soit une centaine de plus qu'en 2018. Le nombre de petits kiosques a, lui, diminué.

Un secteur dont la concurrence s'étoffe

Dans le passé, Valora et ses magasins Avec dominaient le marché. Ils avaient remporté un appel d'offres conséquent des CFF en 2019 pour l'exploitation de 116 kiosques et 146 points de vente jusqu'en 2030. Mais la concurrence s'intensifie désormais. Les CFF se sont même associés à Migros, concurrent de Valora, dans le cadre d'un test.

Des Mio, sorte de petits Migrolino, vont ainsi apparaître à Zurich HB, Berne, Birmensdorf (ZH) et Islikon (TG). La succursale de Zurich a ouvert ses portes le 4 décembre, les autres devraient suivre prochainement. Depuis l'année dernière, on trouve aussi un Mio à la gare de Baden (AG). Dans ce cas-ci, ce ne sont pas les CFF qui sont le bailleur, mais la Ville.

Des produits «prêts à manger» mis en avant

Objectif de ce projet pilote limité dans le temps: déterminer l'adéquation d'un concept en espaces réduits avec les besoins de la clientèle, explique Sabrina Schellenberg, porte-parole des CFF. Elle ajoute que ceux-ci restent ouverts à d'autres prestataires souhaitant tester des formats innovants.

Selon Migros, pendulaires et voyageurs apprécient les Mio. Ils mettent particulièrement l'accent sur le «prêt à manger», les articles de boulangerie frais et le café. On y retrouve les marques propres du géant orange aux mêmes prix que dans les supermarchés. En allant vérifier sur place, force est de constater néanmoins que l'enseigne zurichoise ne vend que peu de produits Migros, et beaucoup d'autres marques.

Les prix peuvent donc s'avérer plus élevés que dans une grande Migros. Le succès de ce concept dépendra de son aspect de praticité pour les pendulaires. Le Mio de Zurich HB se situe ainsi à seulement quelques mètres du supermarché du même groupe le plus proche.

Tristan Cerf, porte-parole, explique travailler en collaboration avec les CFF afin d'identifier des emplacements appropriés. Il ne peut pas encore articuler de chiffres à propos du nombre de magasins. Lancé en 2020, Mio a déjà bien démarré dans les stations-service Shell, Socar et Migrol, affirme le distributeur. Au total, il existe plus de 60 Mio en Suisse, contre 384 Migrolino, dont 50 dans des gares.

Les CFF semblent valoriser les alternatives

Les Mio font en général environ 80 mètres carrés, moins que les Migrolino. Les premiers ouvrent du lundi au dimanche, de 6 ou 7 heures à 22 heures. Les pendulaires doivent pouvoir y effectuer leurs achats en moins d'une minute.

Outre Migros, Coop occupe aussi largement le terrain et exploite 333 magasins Coop Pronto selon son site internet. Plusieurs dizaines se trouvent dans les gares. Valora, quant à elle, compte 359 magasins Avec et y est tout aussi présente.

Elle se confronte toutefois à la concurrence, non seulement des détaillants du pays, mais aussi des acteurs émergents. Le premier Point de Suisse a ainsi été inauguré à Zurich l'an dernier. Il est exploité par le groupe britannique SSP. Les experts du secteur estiment que les CFF, en tant que bailleur, encouragent ce faisant des alternatives à Valora.

Les discounters se tiennent à l'écart

Il y a un an, Aldi avait également annoncé un nouveau magasin spécialement conçu pour les espaces restreints à Bâle. Mais le projet n'aboutira pas, a récemment révélé la Basler Zeitung. Le discounter renonce donc avant même d'avoir essayé. Il a dit au journal son souhait de «se concentrer sur une expansion durable et l'optimisation des filiales existantes, plutôt que sur une croissance en termes de surface».

Dans les grandes gares, les magasins peuvent ouvrir tous les jours, ce qui en fait des emplacements attractifs au vu de la fréquentation importante. Les loyers restent cependant relativement élevés, et cela rebute les enseignes discount, installées principalement dans les agglomérations.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)