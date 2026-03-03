assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Conseil national

La gauche échoue à faire capoter ce plan du Conseil fédéral

La conseill
Les arguments de la socialiste Laurence Fehlmann Rielle n'ont pas convaincu.Keystone

La gauche échoue à faire capoter ce plan du Conseil fédéral

Les propositions de la gauche contre le plan d'économies 2027-2029 ont été largement balayées: par 128 voix contre 62, le Conseil national accepte d'entrer en matière.
03.03.2026, 11:4003.03.2026, 11:40

La gauche a échoué mardi à faire capoter le plan d'allègement financier du Conseil fédéral. Le National est entré en matière sur le paquet par 128 voix contre 62, alors que socialistes et Vert-e-s voulaient le renvoyer au gouvernement. Les débats se poursuivent.

Les députés du PS et des Vert-e-s se sont succédé à la tribune pendant environ une demi-heure face à une salle presque vide pour plaider leur cause: le gouvernement doit revoir sa copie. Les économies voulues par le Conseil fédéral vont fortement péjorer les générations futures, estiment-ils.

Les 4 pistes de la droite suisse pour taxer et remplir les caisses

«Arrêtons de faire croire que de laisser aux générations futures une politique climatique au rabais ou des infrastructures ferroviaires qui rouillent est la solution», a déclaré Gerhard Andrey (Vert-e-s/FR). Des coupes de plusieurs milliards de francs sont prévues notamment dans la recherche, l'environnement et les transports entre 2027 et 2029.

Le frein à l'endettement «enferme» la Suisse

Au total, le programme prévoit des économies de 8,5 milliards sur trois ans afin de financer la 13e rente AVS et l'augmentation du budget de l'armée. Le Conseil des Etats a baissé le volume de ces économies d'un tiers, à 5,5 milliards, l'hiver dernier.

La gauche estime que le taux d'endettement en Suisse, bas en comparaison internationale, et son bon PIB laissent une marge de manoeuvre suffisante. Le frein à l'endettement «nous enferme», a déclaré Laurence Fehlmann Rielle (PS/GE). Il doit être réformé pour permettre davantage d'investissements, a-t-elle dit. Sans succès.

La BNS détaille ses comptes: voici combien de tonnes d'or elle possède

Le plan d'allègement fiscal est indispensable au vu de l'augmentation des dépenses, ont rétorqué le Centre, le PVL et la droite. «Nous ne voulons pas que la génération future ne soit l'otage des dettes d'aujourd'hui», a déclaré Corina Gredig (PVL/ZH).

Les dix propositions de la gauche balayées

Alex Farinelli (PLR/TI) a de son côté qualifié les arguments de la gauche de «rhétorique catastrophiste». Le programme concerne 2,5% des dépenses qui avoisinent les 90 milliards par année, a-t-il souligné.

Il est aussi clair pour le camp bourgeois que l'armée doit bénéficier de financements supplémentaires au vu de la situation internationale. «La Suisse est l'un des pays qui investit le moins fortement dans sa sécurité par rapport à d'autres Etats européens», a indiqué Damien Cottier (PLR/NE).

La droite change d'avis sur le F-35, et ça étonne

Les dix propositions de la gauche contre le plan dans son ensemble ont été largement balayées. Les débats se poursuivent, notamment sur le sort réservé à l'agriculture. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Des avions de chasse sur l'A1
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Egalite: la Suisse gagne une place, mais les nouvelles ne sont pas bonnes
A quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, PwC publie des chiffres peu réjouissants: la Suisse recule.
La Suisse gagne une place en matière d’égalité sur le marché du travail, selon le dernier «Women in Work Index» du cabinet de conseil PwC, publié lundi. Mais un examen détaillé montre que l’égalité professionnelle en Suisse marque le pas. Certes, le taux d’activité des femmes atteint 80,8%, un niveau élevé. Mais l’écart salarial, à 17,4%, reste «très élevé» et largement supérieur à la moyenne de l’OCDE (12,4%). Il s’est même légèrement creusé par rapport à l’an dernier.
L’article