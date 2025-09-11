Swatch se paie la tête de Donald Trump

Swatch préfère en rire. En inversant le 3 et le 9 sur le cadran, Swatch a choisi de tourner en dérision les taxes douanières décidées par Donald Trump. La marque biennoise a lancé sa campagne: «What if...Tariffs». Les modèles, au prix (bien sûr) de 139 francs, sont disponibles tant que les taxes sont encore en vigueur.
Les visuels laissent apparaître une pointe d'humour piquant adressé au président américain:
Présentée comme une provocation positive par le groupe biennois, la vente prendra fin «dès la modification des droits de douane» de l'Oncle Sam, selon les dires de la marque.
Une opération marketing pleine de malice et de dérision que la marque genevoise Raymond Weil avait également amorcé une semaine plus tôt.
Le modèle Millesime Limited Edition 39% joue sur le nombre: une vente limitée à 39 pièces, avec un boîtier de 39 mm et vendue avec un rabais de 39%. Le prix étant de 1575 francs, la montre, après rabais, est au prix de 960,75 francs. Et pour les intéressés, elle est déjà sold out.
Le propriétaire de la marque, Elie Bernheim, confiait au Temps que le marché américain est le premier client de la marque, avec «près de 35%». Il assurait également que les ventes étaient «en progression depuis de nombreuses années».
Face à Trump, l'horlogerie helvétique préfère répondre par l'humour piquant. (svp)