Swatch et Raymond Weil se paient la tête de Donald Trump

La marque Swatch se moque des taxes douanières instaurées par Donald Trump.
Swatch se moque de Donald Trump et de ses taxes exorbitantes.Image: Keystone / watson

Swatch se paie la tête de Donald Trump

Donald Trump a donné des idées aux marques horlogères suisses avec ses tarifs douaniers. Swatch ou encore Raymond Weil ont misé sur l'humour pour se moquer du président américain.
11.09.2025, 11:2511.09.2025, 11:34
Swatch préfère en rire. En inversant le 3 et le 9 sur le cadran, Swatch a choisi de tourner en dérision les taxes douanières décidées par Donald Trump. La marque biennoise a lancé sa campagne: «What if...Tariffs». Les modèles, au prix (bien sûr) de 139 francs, sont disponibles tant que les taxes sont encore en vigueur.

Swatch a décidé de s&#039;amuser des taxes douanières instaurées par Donald Trump.
Le modèle «What If». Image: Swatch

Les visuels laissent apparaître une pointe d'humour piquant adressé au président américain:

«Espérons qu'il s'agisse seulement d'une édition limitée»
Swatch est taquin.

Présentée comme une provocation positive par le groupe biennois, la vente prendra fin «dès la modification des droits de douane» de l'Oncle Sam, selon les dires de la marque.

Swatch ordonne la hausse du prix de cette montre aux Etats-Unis

Raymond Weil s'en amuse aussi

Une opération marketing pleine de malice et de dérision que la marque genevoise Raymond Weil avait également amorcé une semaine plus tôt.

Le modèle Millesime Limited Edition 39% joue sur le nombre: une vente limitée à 39 pièces, avec un boîtier de 39 mm et vendue avec un rabais de 39%. Le prix étant de 1575 francs, la montre, après rabais, est au prix de 960,75 francs. Et pour les intéressés, elle est déjà sold out.

La montre au chiffre symbolique produite par Raymond Weil.
Millesime Limited Edition 39% de Raymond Weil.Image: Raymond Weil

Le propriétaire de la marque, Elie Bernheim, confiait au Temps que le marché américain est le premier client de la marque, avec «près de 35%». Il assurait également que les ventes étaient «en progression depuis de nombreuses années».

Face à Trump, l'horlogerie helvétique préfère répondre par l'humour piquant. (svp)

