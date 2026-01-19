assez ensoleillé-2°
++EN DIRECT WEF++ Trump et l'économie mondiale sont en Suisse

WEF en direct

Pfister visite ses troupes à Davos ++ Nombre record de VIP's

Du 19 au 23 janvier 2026, Davos accueille le Forum économique mondial, réunissant plus de 2500 participants. Suivez l’événement en direct.
19.01.2026, 11:2519.01.2026, 11:44
  • Du 19 au 23 janvier 2026, plus de 2500 participants issus du monde économique, politique, scientifique et culturel sont attendus à la rencontre annuelle du WEF à Davos
  • La présence du président américain Donald Trump à attire un nombre record de VIP's au Forum économique mondial. Emmanuel Macron sera aussi présent.
  • Le chef de la Maison blanche devrait notamment rencontrer le président de la Confédération Guy Parmelin, alors que les deux pays doivent négocier un accord définitif sur les droits de douane américains.
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Paris s'est transformée en station de ski
Video: watson
