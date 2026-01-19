WEF en direct
Pfister visite ses troupes à Davos ++ Nombre record de VIP's
Du 19 au 23 janvier 2026, Davos accueille le Forum économique mondial, réunissant plus de 2500 participants. Suivez l’événement en direct.
- Du 19 au 23 janvier 2026, plus de 2500 participants issus du monde économique, politique, scientifique et culturel sont attendus à la rencontre annuelle du WEF à Davos
- La présence du président américain Donald Trump à attire un nombre record de VIP's au Forum économique mondial. Emmanuel Macron sera aussi présent.
- Le chef de la Maison blanche devrait notamment rencontrer le président de la Confédération Guy Parmelin, alors que les deux pays doivent négocier un accord définitif sur les droits de douane américains.
