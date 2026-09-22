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Zurich: risque de bulle immobilière le plus élevé au monde

Daily Life in Zurich Switzerland The view of the city from Lindenhof Hilltop on December 11, 2025 in Zurich, Switzerland. Photo by Stringer/Nexpher Images Zurich
Zurich présente le plus fort risque de surchauffe immobilière.Image: www.imago-images.de

Zurich présente le risque de bulle immobilière le plus élevé au monde

La ville alémanique a enregistré la plus forte hausse des prix de l'immobilier parmi les villes étudiées par les économistes d'UBS. Genève n'est pas épargnée non plus.
22.09.2026, 10:3422.09.2026, 10:34

Zurich présente le risque de bulle immobilière le plus élevé au monde, devant Tokyo, selon les économistes d'UBS. A Genève, le risque a augmenté par rapport à l'année dernière, mais dans une moindre mesure.

Avec un indice à 1,69 point, après 1,55 point l'an passé, Zurich figure à la première place des villes présentant le plus fort risque de surchauffe immobilière, ressort-il du Global Real Estate Bubble Index publié mardi par le numéro un bancaire suisse.

Il y a du changement dans l'immobilier suisse
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Au cours des 20 dernières années, la cité des bords de la Limmat a enregistré la plus forte hausse des prix de l'immobilier parmi toutes les villes étudiées. Son attractivité en tant que pôle d'affaires et l'afflux de professionnels internationaux, notamment dans les secteurs des technologies et de l'intelligence artificielle (IA), soutiennent la demande de logements.

Parallèlement, la faiblesse des taux d'intérêt et la pénurie marquée de l'offre accentuent la pression sur les prix: le taux de vacance est proche de zéro. L'offre de logements en propriété reste bien inférieure à son niveau historique. De plus, les difficultés d'accessibilité financière creusent l'écart entre les quartiers les plus prisés et le reste du marché immobilier.

Lisbonne et Séoul font leur entrée

Tokyo et Miami arrivent juste derrière Zurich dans le classement, avec des indices respectivement à 1,54 et 1,41 point. Genève, avec un indice à 1,12 point, présente également un risque élevé de bulle immobilière. Dans la cité de Calvin, les risques ont augmenté par rapport à l'an dernier, où l'indice se situait à 1,05 point.

A l'opposé, Paris (0,33 points), Londres (0,30 points), New York (0,28 points), San Francisco (-0,02 points) et Sao Paulo (-0,24 points) affichent les risques les moins élevés.

Ce moteur du boom immobilier suisse vacille
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UBS a analysé les prix de l'immobilier résidentiel dans 23 métropoles internationales. Lisbonne et Séoul ont fait leur entrée dans l'étude cette année. (jzs/awp/ats)

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