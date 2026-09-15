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L'immobilier suisse se transforme, mais le mazout domine

Il y a du changement dans l'immobilier suisse

Les pompes à chaleur supplantent de plus en plus le mazout dans l'immobilier suisse et la taille des immeubles ne cessent d'augmenter.
15.09.2026, 11:0615.09.2026, 11:06

Un quart des bâtiments de Suisse étaient équipés de pompes à chaleur à la fin 2025. Le mazout reste la principale source d'énergie pour le chauffage, mais sa part diminue, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Au 31 décembre, le pays totalisait 1,8 million de bâtiments à usage d'habitation et 4,88 millions de logements, selon l'OFS. Plus d'un million de ces bâtiments étaient des maisons individuelles et 55% d'entre elles n'étaient occupées que par une ou deux personnes.

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La moitié de ces bâtiments résidentiels était chauffée aux énergies fossiles. Le fioul, avec une part de 33%, reste la principale source d’énergie, bien que ce chiffre ait connu un «recul constant» au cours des 40 dernières années.

Et 17% des bâtiments étaient chauffés au gaz. Une proportion qui varie beaucoup selon les régions: le chauffage au gaz concernait 29% des logements dans les communes urbaines et seulement 4% dans les communes rurales.

Bond des pompes à chaleur

La proportion de bâtiments raccordés à une pompe à chaleur (25%) a quant à elle bondi: elle a été multipliée par six depuis 2000 et représente même les trois quarts des objets construits au cours de la dernière décennie. Près d'un tiers des maisons individuelles (30%) étaient équipés d'une pompe à chaleur.

Par ailleurs, 12% des bâtiments étaient chauffés au bois et 7% à l’électricité.

La situation est un peu différente si l'on s'intéresse aux ménages: en 2025, 58% des foyers en Suisse se chauffaient aux énergies fossiles (32% au mazout et 25% au gaz) et 22% avec une pompe à chaleur.

Superficie moyenne en Suisse: 102 m2

L'OFS souligne en outre que la surface d'habitation moyenne par personne était de 46,6 m2. Cette valeur avait régulièrement augmenté jusqu’en 2021 et stagne depuis lors. La région lémanique est en dessous de la moyenne nationale, avec 42,5 m2. C’est en Suisse orientale (49,7 m2) et au Tessin (49,8 m2) que les habitants disposent de la plus grande surface par personne.

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La superficie moyenne d’un logement occupé est de 102 m2. Plus de la moitié (54%) de l’ensemble des logements comptent trois ou quatre pièces.

La surface moyenne au sol des immeubles d’habitation s'élève à 174 m2. Elle n’a cessé d’augmenter pour les bâtiments neufs depuis l’an 2000. Les immeubles d’habitation construits ces dix dernières années présentent une surface au sol moyenne de 231 m2. (sda/ats/hun)

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