Trump a été bien surpris par une annonce de Parmelin quant à l'excédant commercial.

Parmelin a surpris Trump à Davos

Guy Parmelin a sorti un chiffre surprise de sa poche à Davos: la balance commerciale avec la Suisse pencherait, selon certaines données, désormais en faveur des Etats-Unis. Donald Trump n'en revenait pas. Voici le pourquoi du comment.

Le président de la Confédération a créé la surprise, mercredi au WEF à Davos. Alors que tout semblait y tourner autour des ambitions territoriales américaines et de la guerre des tarifs, Guy Parmelin a étonné l'assemblée — à commencer par Trump lui-même — en sortant un chiffre inattendu de sa poche, rapporte la RTS.

Il a affirmé, quant à la balance commerciale avec les Etats-Unis: «Nous constatons que le déséquilibre, que vous avez mentionné dans votre discours, est en train d'être corrigé.»

«En fait, nous avons, dans nos dernières statistiques, un excédent de 8,8 milliards de dollars en faveur des Etats-Unis» Guy Parmelin

«Inhabituel pour la Suisse»

Donald Trump, visiblement étonné, s'est alors tourné vers les membres de sa délégation: «Très bien. Il y a vraiment un excédent? Parce que c'est inhabituel pour la Suisse.»



Jamieson Greer, représentant américain au Commerce, précise alors: «Je pense qu'au cours des derniers mois, la tendance a commencé à s'inverser.»

«Waouh, c’est inhabituel. [...] Cela n’est jamais arrivé auparavant, j’en suis très fier» Donald Trump

L'arroseur arrosé (par un effet comptable)?

Comment expliquer ce retournement, alors que Donald Trump évoquait encore il y a quelques mois un déficit annuel d'environ 40 milliards (en faveur de la Suisse) — argument utilisé pour la hausse des droits de douane?

Comme l'écrivent nos confrères, Guy Parmelin tire ce chiffre du site officiel du gouvernement américain. Et il met en avant les données du seul mois d'octobre, qui affiche en effet 8,8 milliards d'excédent pour les États-Unis.

En réalité, ceci est dû au fait que les entreprises suisses ont massivement exporté en début d'année pour anticiper l'arrivée des taxes américaines. Le résultat n'est donc qu'un effet de lissage dans les statistiques.

«Cela ne change pas la tendance»

«C'est un effet comptable, totalement. Cela ne change absolument pas la tendance», explique John Plassard, associé et responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion, interrogé par le service public.

«Le secteur pharmaceutique va continuer à exporter vers les Etats-Unis, et on continuera aussi d'y envoyer plus ou moins la même quantité d'or raffiné. Mais, en fin d'année, effectivement, on se retrouve avec une situation en faveur des Etats-Unis, et c'est ce qui plaît au président Trump» John Plassard, associé et responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion

Une «photographie de l'instant», comme l'a reconnu Guy Parmelin en conférence de presse. Une habile manœuvre diplomatique, alors que la force de l'économie exportatrice suisse n'a pas bougé d'un pouce.

Manoeuvre qui a eu son effet, quoi qu'il en soit: après avoir tenu des propos méprisants à l'égard de la Suisse mercredi, Donald Trump a adouci son attitude, lors de sa rencontre avec Guy Parmelin. (dag)