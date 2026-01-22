On en sait plus sur l'accord douanier entre la Suisse et Etats-Unis

Guy Parmelin a profité du World Economic Forum pour fixer un rendez-vous avec les autorités américaines. Au menu: la formalisation des droits de douane.

Guy Parmelin a rencontré des représentants de l'administration Trump en marge du World Economic Forum. Image: KEYSTONE

Le premier cycle de négociations sur l'accord tarifaire entre les Etats-Unis et la Suisse aura lieu à Berne «dès que possible», a déclaré sur X le président de la Confédération Guy Parmelin.

Le conseiller fédéral s'est entretenu plus tôt avec le représentant américain au commerce Jamieson Greer en marge du Forum économique mondial (WEF). La discussion a été «très constructive», a-t-il dit.

Malgré les menaces de Trump

Cet échange intervient au lendemain d'un discours offensif tenu par le président américain Donald Trump au Centre des Congrès. Ce dernier a à nouveau agité les droits de douane visant la Suisse, alors que les deux pays se sont entendus en novembre sur des taxes de 15%, et plus de 39%.

Un accord doit encore être formellement adopté d'ici au 31 mars pour assurer ce montant. Les deux hommes se sont rencontrés après le discours fleuve de l'Américain. Les discussions ont été décrites par Guy Parmelin comme:

«Courtoises, mais fermes»

Des chantiers prometteurs

Guy Parmelin et Jamieson Greer ont aussi participé, jeudi, à l'habituelle «mini-ministérielle» de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en marge du WEF. Au total, 21 ministres du Commerce se sont retrouvés lors de cette réunion pilotée par le président de la Confédération, a précisé le Département fédéral de l'économie, de la recherche et de la formation (DEFR).

A deux mois de la ministérielle de Yaoundé (Cameroun), la première depuis le retour au pouvoir du président américain Donald Trump, ils ont abordé les chantiers les plus prometteurs. Ceux de l'accord pour la facilitation de l'investissement du développement et, malgré une décision contraire en 2024 à Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis), la possible prolongation du moratoire sur le commerce électronique.

Réformer une OMC dysfonctionnelle

Les ministres qui ont participé à la rencontre de Davos ont également discuté de la réforme de l'OMC. Depuis le premier mandat de Donald Trump, l'organisation est dysfonctionnelle en raison du blocage américain du renouvellement du tribunal d'appel.

Cette situation prétérite notamment la Suisse qui avait obtenu gain de cause contre les Etats-Unis dans sa plainte après des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. Or, les Etats-Unis ont fait appel et celui-ci reste suspendu à un accord sur la réforme de l'OMC.

L'administration de Joe Biden n'avait pas non plus cherché à avancer sur cette question. Et la ministérielle au Cameroun, importante pour l'OMC face aux relents protectionnistes, ne devrait pas aboutir à une solution.

Donald Trump s'en est souvent pris par le passé à l'organisation. Jeudi, au terme de la mini-ministérielle, la Suisse a réaffirmé son soutien à un système commercial multilatéral établi sur des règles communes. (btr/ats)