Coffee B lance ses capsules en Allemagne. Keystone

Ce produit Migros s'attaque à l'Allemagne

Les capsules de café sans capsule ont trouvé leur marché en Suisse. La marquee Coffee B s’attaque désormais à l’Allemagne.

Florence Vuichard Suivez-moi

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Le café en capsules sans capsule. Telle était la promesse de Coffee B, un concept imaginé par Migros. Les débuts ont été laborieux, mais le produit, lancé en 2022 avec ces boules de café, semble désormais prendre son envol — y compris à l’étranger.

Coffee B est aujourd’hui commercialisé notamment en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Italie et aux Émirats arabes unis.

Le système de boules de café a bénéficié d’un coup de pouce supplémentaire grâce à des partenariats avec des marques établies comme Illy, Melitta ou La Semeuse. Une nouvelle collaboration vient s’y ajouter, avec le groupe allemand Dallmayr.

La porte-parole de Migros, Prisca Huguenin-dit-Lenoir, confirme l’information. Trois variétés de café torréfié de Dallmayr sont désormais disponibles en Allemagne et le seront également en Suisse à partir du lundi, sur la boutique en ligne de Coffee B. Porte parole de la Migros, Prisca Huguenin-dit-Lenoir explique

«À long terme, notre objectif est de mettre en place un système de café ouvert, qui permette aux consommateurs de choisir parmi un large éventail de leurs marques préférées»

La collaboration avec Dallmayr constitue une nouvelle étape importante dans cette direction.

Les chiffres progressent

Migros ne communique pas de chiffres précis ni sur son chiffre d’affaires, ni sur sa rentabilité. Mais «Coffee B continue de croître fortement», souligne Prisca Huguenin-dit-Lenoir. En Suisse, les ventes sont passées de 30 000 machines et 18 millions de boules de café en 2024 à 33 000 machines et 22 millions de boules en 2025, soit une hausse de 10% et d’environ 20% respectivement.

En Allemagne, la progression a même dépassé 50% sur la même période, avec des ventes passées d’environ 100 000 machines et 32,5 millions de boules à 155 000 machines et 50 millions de boules.

La croissance devrait se poursuivre. C’est aussi pour cela que Coffee B lancera, fin octobre, une nouvelle machine, plus petite, baptisée Pluto. Elle promet une meilleure température du café, entre autres améliorations, et une utilisation plus simple.(trad. joe)