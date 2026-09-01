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Nestlé cède ce secteur pour 1 milliard

Nestlé a perdu de l&#039;argent avec ces marques.
Cette annonce intervient alors que le groupe est en pleine réorganisation de son portefeuille.Image: KEYSTONE

Nestlé cède ce secteur pour 1 milliard

Nestlé a conclu un accord pour céder son activité grand public de vitamines, minéraux et compléments alimentaires à Yellow Wood Partners pour 1,0 milliard de dollars, soit environ plus de 808 millions de francs.
01.09.2026, 19:3801.09.2026, 19:38

Le paquebot alimentaire veveysan conserve en revanche ses marques haut de gamme dans ce segment, telles que Solgar et Pure Encapsulations, est-il précisé dans un communiqué diffusé mardi.

La transaction porte sur sept marques, dont Nature's Bounty, Osteo Bi-Flex et Puritan's Pride, qui ont généré ensemble un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars en 2025. La multinationale vise une finalisation de l'opération d'ici la première moitié de 2027, sous réserve des approbations réglementaires.

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Cette annonce intervient alors que le groupe est en pleine réorganisation de son portefeuille. Articulé autour des quatre piliers de croissance que sont le café, les produits pour animaux de compagnie, la nutrition, ainsi que les produits culinaires et snacks. Dans ce cadre, Nestlé veut se concentrer sur «les marques les plus fortes».

Cette refonte, annoncée en début d'année, avait conduit à la disparition de l'unité Nestlé Health Science (NHS), qui regroupait notamment les compléments vitaminés.

Nestlé a déjà réalisé 1,7 milliard de francs d'économies à mi-parcours, visant un objectif de 2 milliards de francs pour 2026. Le programme «Fuel for Growth» vise à générer 3,0 milliards de francs d'économies d'ici fin 2027 (sda/awp/ats)

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