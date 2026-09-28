Nespresso retire ses capsules en papier du marché
Les capsules en papier avaient été lancées comme projet pilote, afin d'offrir aux clients un choix supplémentaire Les retours ont cependant fait état de problèmes en raison du faible délai de conservation. Nespresso reste plus convaincu que jamais que les capsules en aluminium constituent le meilleur choix pour conserver le goût et l'arôme du café.
Les capsules en papier n'ont pas encore tout à fait disparu du marché en Suisse. Quelques boutiques Nespresso en écouleront encore un mois environ. Au total, le produit avait été commercialisé sur 14 marchés européens.
Les capsule compostables à la maison avaient été lancées en 203 après trois ans de développement. Elles se composaient jusqu'à 82% de papier. Après ouverture de l'emballage, il était recommandé de les consommer dans les quatre semaines. Les capsules en aluminium en revanche assure une protection de jusqu'à un an de la lumière, de l'air et de l'humidité.
Nespresso va se concentrer sur le recyclage des capsules en aluminium. Celles-ci devraient de plus en plus pouvoir être recyclées via les systèmes normaux de collecte. En Suisse, le taux de recyclage des capsules Nespresso est de 73%. L'objectif est d'augmenter encore ce taux. (sda/awp/ats)