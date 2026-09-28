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Nespresso retire les capsules compostables en papier du marché

Jusqu&#039;à 178 emplois passent à la trappe chez Nespresso en France.
Image: montage watson

Nespresso retire ses capsules en papier du marché

Nespresso cesse de commercialiser ses capsules compostables. La filiale de Nestlé avait lancé ces capsules en papier il y a quelques années, a rappelé une porte-parole de Nestlé à AWP. Elle confirmait des articles de presse parus à ce sujet.
28.09.2026, 21:0028.09.2026, 21:00

Les capsules en papier avaient été lancées comme projet pilote, afin d'offrir aux clients un choix supplémentaire Les retours ont cependant fait état de problèmes en raison du faible délai de conservation. Nespresso reste plus convaincu que jamais que les capsules en aluminium constituent le meilleur choix pour conserver le goût et l'arôme du café.

Les capsules en papier n'ont pas encore tout à fait disparu du marché en Suisse. Quelques boutiques Nespresso en écouleront encore un mois environ. Au total, le produit avait été commercialisé sur 14 marchés européens.

On avait testé:

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Les capsule compostables à la maison avaient été lancées en 203 après trois ans de développement. Elles se composaient jusqu'à 82% de papier. Après ouverture de l'emballage, il était recommandé de les consommer dans les quatre semaines. Les capsules en aluminium en revanche assure une protection de jusqu'à un an de la lumière, de l'air et de l'humidité.

Nespresso va se concentrer sur le recyclage des capsules en aluminium. Celles-ci devraient de plus en plus pouvoir être recyclées via les systèmes normaux de collecte. En Suisse, le taux de recyclage des capsules Nespresso est de 73%. L'objectif est d'augmenter encore ce taux. (sda/awp/ats)

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