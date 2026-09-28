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Cyberattaque à la SSR: 340 employés concernés

La SSR piratée: 340 employés concernés

Noms, fonctions et coordonnées de quelque 340 collaborateurs de la SRF ont été dérobés. La SSR assure avoir désormais l’incident sous contrôle.
28.09.2026, 12:2128.09.2026, 12:21

La SSR a été visée par une cyberattaque au cours de laquelle des données de collaborateurs de la radio-télévision alémanique SRF ont été dérobées. Pour l'heure, rien n'indique que des informations sensibles aient été publiées ou utilisées de manière abusive.

Le vol concerne des données de contact et d'organisation d'environ 340 collaborateurs actuels et anciens de la SRF, datant de 2020, précise lundi la SSR dans un communiqué. Elles comprennent notamment des noms, des fonctions ainsi que des coordonnées professionnelles et, pour une partie, privées.

Susanne Wille, Generaldirektorin der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG, kommentiert die deutliche Ablehnung der eidgenoessischen Volksinitiative &quot;200 Franken sind genug! (SRG-Ini ...
La SSR, dirigée par Suzanne Wille, a subi une cyberattaque visant les données de quelque 340 collaborateurs de la SRF.Keystone

Rien n'indique pour l'heure que des mots de passe personnels, des données financières ou bancaires, des sources journalistiques, des données de recherche ou des contenus de communication soient touchés. Il s'agit en grande partie de données de collaborateurs de l'actuelle unité d'offre «Information» de l'unité régionale SRF.

Selon l'état actuel des connaissances, aucun autre accès non autorisé n'a eu lieu et l'incident est sous contrôle, assure l'entreprise. Les collaborateurs d'autres unités ne semblent pas touchés.

Plainte pénale

Après avoir constaté que des personnes non autorisées avaient accédé à des données de collaborateurs de la SRF, la SSR a immédiatement pris des mesures. Elle a désactivé les accès concernés et mis en place des mesures de sécurité supplémentaires. Une plainte pénale a été déposée.

Aucun indice ne suggère pour l'instant que les données volées ont été compromises. Une enquête approfondie est en cours, avec la coopération de spécialistes internes et externes, afin de clarifier les causes et l'étendue de l'attaque. (jah/ats)

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