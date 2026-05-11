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Crans-Montana: voici les 13 prévenus du drame du Constellation

Voici les 13 prévenus du drame du Constellation

Les auditions reprennent ce lundi dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana. De nouveaux prévenus vont notamment être entendus. On fait le point.
11.05.2026, 11:5311.05.2026, 13:02

Ils sont 13 à être poursuivis par la justice valaisanne après le dramatique incendie de Crans-Montana, qui a coûté la vie à 41 personnes. Tous doivent répondre d’homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence.

Ce lundi 11 mai, les procureures reprennent leurs auditions sur le campus Energypolis à Sion. Trois nouveaux prévenus vont être entendus, dont deux issus du monde politique.

On fait le point
Patrick Clivaz, conseiller communal de Crans-MontanaJean-Claude Savoy, ex-président de ChermignonL’actuel adjoint au chef de service de la sécurité publiqueNicolas Féraud, président de Crans-MontanaKevin Barras, ex-conseiller communalJérémie Rey, ex-conseiller communal de ChermignonJessica et Jacques Moretti, gérants du ConstellationDes employés communaux

Patrick Clivaz, conseiller communal de Crans-Montana

Ce lundi, c'est au tour de l’actuel conseiller communal en charge de la sécurité de Crans-Montana, Patrick Clivaz, d'être passé au gril. Selon la RTS, il devrait notamment être entendu sur l'absence de contrôles annuels au Constellation.

epa12630267 Patrick Clivaz, Municipal Councillor of Crans-Montana at a press conference of the Crans-Montana Municipal Council following the tragic events of New Year&#039;s Eve in Crans-Montana, Swit ...
Patrick ClivazKeystone

L'homme est en poste depuis le 1er janvier 2025. Il ne l'était donc pas lors des contrôles des normes incendie au bar, en 2018 et 2019.

Jean-Claude Savoy, ex-président de Chermignon

Ancien président de la commune de Chermignon (VS) entre 2009 et 2016, Jean-Claude Savoy devra pour sa part répondre aux questions des procureures et des avocats ce mercredi 13 mai. Il avait quitté la politique après la création de la commune de Crans-Montana le 1er janvier 2017.

Le Valaisan pourrait être interrogé sur les travaux qui ont eu lieu au Constellation en 2015, alors situé sur le territoire de Chermignon, relate la RTS. Le média public rappelle que le bar avait alors subi d'importants travaux de rénovation sans mise à l'enquête publique.

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Un examen qui aurait potentiellement pu permettre de détecter la fameuse mousse acoustique qui a pris feu au plafond.

L’actuel adjoint au chef de service de la sécurité publique

Complétant le trio des nouveaux prévenus de l'affaire, l’actuel adjoint au chef de service de la sécurité publique de la commune sera auditionné ce mardi 12 mai. En poste depuis début 2024, il devrait lui aussi être entendu sur l'absence de contrôles de sécurité au Constellation, rapporte la RTS.

Nicolas Féraud, président de Crans-Montana

Au volet politique du dossier, on retrouve évidemment Nicolas Féraud. Le président de la commune de Crans-Montana avait été auditionné pour la première fois le 13 avril dernier.

L'élu PLR s'était alors montré coopératif devant les enquêteurs. «M. Féraud a pu expliquer sa situation personnelle, parler des menaces subies. Il a ainsi pu déposer une certaine souffrance suite à ce cataclysme du 1er janvier», avait déclaré son avocat devant la presse.

Voici comment s'est passée l'audition de Nicolas Féraud

Une majorité d'avocats des parties civiles s'était toutefois dite peu convaincue par ses réponses. Une nouvelle audition est dès lors attendue.

Kevin Barras, ex-conseiller communal

Kevin Barras a été conseiller communal de Crans-Montana durant la législature 2021-2024. Il était alors en charge du Service de sécurité publique.

Kevin Barras, ex-conseiller communal de Crans-Montana
Kevin BarrasImage: Capture Canal 9

Selon la RTS, il aurait confié lors de son audition avoir pensé que ledit service était suffisamment étoffé pour remplir ses obligations en matière de contrôles des établissements. Des rencontres avec Nicolas Féraud en cours d'enquête avait également suscité des questions.

Une visite «de courtoisie» du président de Crans-Montana interroge

Depuis 2025, Kevin Barras est député-suppléant au Grand Conseil valaisan.

Jérémie Rey, ex-conseiller communal de Chermignon

Dernier prévenu issu du sérail politique, Jérémie Rey a été conseiller communal en charge des Constructions de Chermignon entre 2013 à 2016.

Il sera auditionné le 3 juin prochain et pourrait subir un interrogatoire similaire à celui de Jean-Claude Savoy, rapporte la RTS.

Jessica et Jacques Moretti, gérants du Constellation

On ne les présente plus. Le couple avait repris la gestion du Constellation en 2015 avant d'en devenir propriétaires en 2022. Jessica Moretti était sur place le 1er janvier dernier au moment de l'incendie.

The owners of &quot;Le Constellation&quot; bar in Crans-Montana, Jacques, left, and Jessica Moretti of France, arrive to a hearing before the public prosecutor of the canton of Valais, following the d ...
Jacques et Jessica MorettiImage: KEYSTONE

Son mari, Jacques, est de son côté le seul prévenu de l'affaire à avoir été incarcéré. Il avait passé deux semaines en détention avant d'être libéré sur caution.

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Le Corse a déjà été auditionné trois fois par la justice valaisanne. Une quatrième avait été reportée en avril pour des raisons médicales. Elle devrait avoir lieu début juin.

Des employés communaux

Cinq autres employés de la commune de Crans-Montana figurent parmi les prévenus. L'un d'eux est à la tête du Service de sécurité publique de la station depuis mai 2024.

Selon la RTS, il avait évoqué lors de son audition des ressources insuffisantes pour assurer les contrôles annuels dans les bars.

L'actuel chargé de sécurité du Service de sécurité publique de la commune de Crans-Montana a en outre été entendu. Il est pour sa part en poste depuis le 1er juillet 2024.

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D'après la RTS, l'un des employés communaux interrogés avait créé le Service de sécurité publique de Crans-Montana en 2021 avant d'en démissionner en février 2024. En tant que chargé de sécurité, puis responsable du service, il avait contrôlé Le Constellation en 2018 et en 2019.

Parmi les deux derniers prévenus on retrouve un ancien adjoint du chargé de sécurité entre 2020 et 2024 ainsi que celui qui était le chargé de sécurité de Chermignon (VS) jusqu'à la naissance de Crans-Montana en 2017. Ce dernier avait refusé de répondre aux questions lors de son audition le mois dernier. (jzs)

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