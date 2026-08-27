Migros alerte sur ces figues vendues en Suisse romande

Des sachets de figues séchées sont rappelés dans plusieurs magasins Migros romands. L'enseigne demande aux clients de ne surtout pas les consommer.

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Migros rappelle des sachets de figues séchées vendus dans plusieurs de ses magasins de Suisse romande. En cause: la présence d’ochratoxine A à une teneur supérieure à la limite maximale réglementaire. «Un risque pour la santé ne peut pas être totalement exclu», avertit le géant orange dans un communiqué publié mercredi.

Le rappel concerne des figues séchées en sachet de 500 grammes, commercialisées au prix de 4,95 francs. Le produit porte le numéro d’article 2648.015.11.300, le numéro de lot 3HE5/6.728 et affiche une date de durabilité minimale fixée au 29 avril 2027.

Le produit a cette tête 👇 Image: migros

Selon Migros, la présence excessive d’ochratoxine A a été découverte par Léguriviera SA à la suite de contrôles internes. Les sachets concernés ont été vendus dans les magasins des coopératives:

Migros Genève.

Migros Valais.

Migros Vaud.

Migros Neuchâtel-Fribourg.

Les produits ont désormais été retirés de la vente. Migros demande aux personnes qui en possèdent encore de ne pas les consommer. Les sachets peuvent être rapportés dans un magasin Migros, où leur prix d’achat sera remboursé. (jah)