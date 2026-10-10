Le marché obligataire suisse est de plus en plus attrayant. Image: keystone

Prêter son argent à la Confédération devient de plus en plus intéressant



Actuellement, prêter de l'argent à l'Etat suisse sur une longue période signifie bénéficier d'intérêts alléchants. Et ce, alors que la Banque nationale suisse maintient son taux directeur à 0%. La raison tient surtout aux marchés obligataires internationaux. On fait le point.

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Les rendements des obligations d'Etat à long terme ont nettement progressé ces derniers mois dans le monde entier. Cette évolution s'observe aussi en Suisse, où la Banque nationale suisse (BNS) maintient son taux directeur à 0%.

Parallèlement, le rendement des obligations d'Etat suisses à dix ans n'a cessé de grimper depuis le déclenchement de la guerre en Iran, à partir de son plus bas annuel de 0,18%. Fin septembre, il a atteint, avec 0,69%, son plus haut niveau annuel. Il s'établit actuellement à 0,58%.

Pourquoi les rendements à long terme augmentent-ils?

Une différence importante apparaît ainsi entre les taux à court terme et à long terme. Et pour cause: la BNS peut fixer le prix de l'argent à court terme, mais pas directement le rendement d'une obligation à dix ans. Pour les obligations à long terme, outre les attentes concernant la future politique monétaire, l'inflation, la croissance économique, l'évolution des finances publiques et la demande d'obligations entrent aussi en ligne de compte.

Ce que l'on appelle la prime de terme (ou prime de liquidité) joue un rôle important. En simplifiant, il s'agit du rendement supplémentaire que les investisseurs exigent pour placer leur argent sur de longues périodes et ainsi compenser les incertitudes des marchés liées à l'inflation, aux taux et à l'évolution économique. Lorsque cette prime augmente, les rendements à long terme peuvent progresser, même si les marchés n'anticipent pas de hausses de taux marquées de la part des banques centrales.

Une telle prime ne serait toutefois pas vraiment versée en Suisse. Comme le souligne Markus Thöny, responsable de la gestion obligataire («Swiss Fixed Income») chez Lombard Odier IM dans un entretien avec l'agence de presse AWP, il n'existe pratiquement aucune prime de durée supplémentaire dans le pays:

«Même pour les obligations suisses à très longue échéance, les investisseurs ne bénéficient pratiquement plus d'aucun rendement supplémentaire en contrepartie du risque de taux d'intérêt.»

Pourquoi une augmentation aussi en Suisse?

La Suisse est un cas particulier intéressant. Contrairement aux Etats-Unis, à la France ou au Japon, elle dispose de finances publiques comparativement solides. La hausse des rendements ne s'explique donc pas simplement par une inquiétude croissante quant à la soutenabilité de la dette publique suisse. L'expert Markus Thöny analyse:

«Le marché obligataire suisse n'est pas totalement immunisé contre les mouvements de taux internationaux, mais il réagit de manière nettement plus amortie que les grands marchés étrangers.»

Selon lui, en septembre, les taux suisses ont certes augmenté, mais l'ampleur du phénomène est restée limitée en comparaison avec les Etats-Unis et l'Europe. Outre les finances publiques solides, il cite aussi comme raison à cela un marché fortement marqué par les investisseurs institutionnels.

Parallèlement, l'inflation suisse est remontée en septembre à 1,0% pour la première fois depuis deux ans. Mais cela est principalement dû à la hausse des prix de l'énergie. Le taux de renchérissement reste ainsi dans la fourchette de 0 à 2% que la BNS a fixée comme zone cible.

Le marché suisse est en outre marqué par le rôle particulier du franc. En période d'incertitude, la demande pour la monnaie suisse peut augmenter, ce qui influence à son tour la politique monétaire de la BNS. La Banque nationale dispose donc, outre le taux directeur, également du marché des changes comme instrument. Un franc fort peut freiner l'inflation, mais en même temps pénaliser l'économie d'exportation.

La Suisse est-elle à l'abri en cas de vague mondiale de vente d'obligations?

Non, mais les causes et les effets diffèrent. Aux Etats-Unis, c'est surtout la combinaison de déficits budgétaires élevés, d'une offre importante d'obligations d'Etat et d'incertitudes sur l'inflation et l'évolution économique qui est au centre de l'attention. Lorsque l'Etat émet davantage d'obligations, le marché doit absorber cette offre supplémentaire.

De plus, les entreprises ont besoin de sommes considérables, notamment pour investir dans l'intelligence artificielle, les centres de données, l'énergie et les infrastructures. Les Etats et les entreprises se disputent ainsi de plus en plus le capital à long terme.

En Europe, le tableau est plus hétérogène. L'Allemagne fait face à des besoins de financement plus élevés pour les infrastructures et la défense, tandis que la France doit en plus composer avec des incertitudes politiques et budgétaires.

Au Japon, l'environnement change après des décennies de politique monétaire extrêmement souple. La banque centrale japonaise continue certes de détenir des obligations, mais elle a modifié ses opérations de marché et accéléré la normalisation de sa politique monétaire.

La Suisse a un problème de départ différent. Il s'agit ici moins de savoir si l'Etat peut encore financer sa dette que de savoir dans quelle mesure les conditions des marchés de capitaux internationaux se répercutent sur un marché traditionnellement à faible rendement.

Quel rapport entre dette américaine, investissements IA et prix du pétrole?

A première vue, peu. Mais pour le marché obligataire, ces trois éléments sont liés. Ces trois facteurs peuvent influencer la quantité de capital à long terme nécessaire et le rendement que les investisseurs exigent en échange.

Les Etats-Unis doivent placer d'énormes quantités d'obligations d'Etat. Parallèlement, les entreprises ont besoin de milliards pour leurs infrastructures IA et d'autres investissements. La hausse des prix du pétrole, quant à elle, peut alimenter l'inflation et, par conséquent, accroître l'incertitude quant à la future politique monétaire.

Pour les investisseurs, cela signifie qu'il ne s'agit plus seulement de savoir si la BNS, la Banque centrale européenne (BCE) ou la Réserve fédérale américaine (Fed) baisse ou relève ses taux directeurs. Ce qui compte de plus en plus, c'est la quantité de capital nécessaire dans le monde, la part disponible et les risques que les investisseurs perçoivent pour les cinq, dix ou 30 prochaines années. (sda/awp/lak, trad. ysc)