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La hausse de l'euro menace de faire grimper les prix en Suisse

La BNS maintient son taux directeur à 0%. Une exception mondiale qui devient de plus en plus difficile à gérer.

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La Banque nationale suisse (BNS) a tranché et maintient son taux directeur à 0%. Elle fait ainsi figure d’exception mondiale, aucune autre banque centrale n’affichant un taux aussi bas. La BNS applique ce taux depuis juin dernier. Mais cet été, elle s’est retrouvée encore plus isolée.

Depuis le printemps, la guerre en Iran secoue le marché mondial de l’énergie. Avec un certain décalage, cette crise se fait maintenant sentir sur les prix. L’essence, le diesel et le mazout ont nettement renchéri et battent des records dans certains pays. En Suisse, le diesel n’a jamais été aussi cher.



Le patron de la BNS Martin Schlegel fait face à un contexte monétaire mouvementé. image: Keystone

La flambée des prix de l’énergie a déjà fait repartir l’inflation à la hausse dans le monde. Reste à savoir jusqu’où ce mouvement ira. Les banques centrales ne peuvent pas attendre pour réagir et relèvent déjà leurs taux directeurs afin de contenir la hausse des prix.

Dans la zone euro, principal débouché des exportations suisses, l’inflation a grimpé jusqu’à 3,2%. La Banque centrale européenne (BCE) a réagi une première fois en juin en relevant ses taux directeurs, puis à nouveau il y a deux semaines.

Aux Etats-Unis, le nouveau patron de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a lui aussi fini par réagir. La semaine passée, jugeant l’inflation «trop élevée depuis trop longtemps», il a relevé le taux directeur de la Fed pour la première fois depuis trois ans. Donald Trump réclamait pourtant avec insistance une baisse des taux et continue de le faire, mais sans succès.

Isolée comme jamais

Avec la flambée mondiale des prix de l’énergie, la Banque nationale suisse se retrouve encore plus isolée qu’en début d’année. Non seulement son taux directeur est le plus bas de toutes les grandes banques centrales, mais l’écart avec celui de la Banque centrale européenne n’a jamais été aussi important.

image: bns/watson

La BNS maintient le cap, mais en Suisse, les choses bougent. En effet, l’écart important avec les taux de la zone euro a nettement renforcé l’euro face au franc. Il a temporairement gagné plus de 4 centimes. La hausse des prix de l’énergie se fait elle aussi sentir en Suisse. Comme ailleurs dans le monde, l’essence, le mazout et le diesel ont fortement renchéri.

Les taux dépendent de la guerre en Iran

L’inflation a ainsi augmenté plus fortement que prévu en Suisse. Elle reste certes bien inférieure à celle de la zone euro, mais la hausse est perceptible. En août, l’inflation était de 0,8%, selon l’Office fédéral de la statistique, principalement sous l’effet du renchérissement de l’énergie.

La BNS estime néanmoins que l’inflation n’a que légèrement accéléré, a expliqué Schlegel. La politique monétaire actuelle reste adaptée pour maintenir l’inflation dans la zone de stabilité des prix tout en soutenant l’économie.

Selon la BNS, l’inflation devrait encore légèrement augmenter au quatrième trimestre 2026 avant de repartir à la baisse en 2027. Schlegel estime qu’il ne sera pas nécessaire de relever le taux directeur dans les prochains mois.



L’évolution des taux dépendra surtout de la crise énergétique, elle-même étroitement liée à la guerre en Iran. Schlegel le reconnaît d’ailleurs dans son discours:

«Cette prévision suppose que la forte hausse actuelle des prix de l’énergie s’atténuera dans les prochains trimestres»

Le cours de l’euro aura lui aussi un impact sur l’inflation en Suisse. Si la monnaie européenne continue de s’apprécier face au franc, les prix pourraient encore augmenter. Avant la décision de la BNS sur les taux, l’euro était repassé sous les 94 centimes. Il vaut maintenant un peu plus. Une nouvelle hausse des taux de la BCE en octobre pourrait encore renforcer l’euro.

La BNS a fixé sa stratégie face à la crise énergétique telle qu’elle se présente aujourd’hui. Elle devra maintenant, comme toutes les autres banques centrales, attendre de voir comment la situation évolue. Au moins sur ce point, elle ne fait pas cavalier seul. (trad.: mrs)