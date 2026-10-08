ciel couvert12°
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Mauvaise nouvelle pour cette marque de luxe suisse

Le gestionnaire de marques de luxe genevois confie la destin�e de Montblanc aux bons soins de Giorgio Sarn�. (archive)
C'est le groupe de luxe genevois Richemont qui détient la marque Monblanc.Keystone

Mauvaise nouvelle pour cette marque de luxe suisse

Basée au Locle, Montblanc a relocalisé des salariés et licencié six personnes. La décision a été prise par son propriétaire, le groupe Richemont.
08.10.2026, 17:1408.10.2026, 17:14

Richemont prend des mesures face à la baisse de la demande à laquelle est confrontée sa marque horlogère locloise Montblanc.

Le groupe de luxe organise actuellement le transfert de dix-sept employés vers d'autres sociétés du groupe et a également procédé au licenciement de six collaborateurs, a indiqué Unia Neuchâtel à AWP.

Moncler cible à nouveau la Suisse et ça agace
Moncler cible à nouveau la Suisse et ça agace

Parmi les 45 salariés de Montblanc, marque fondée en 1997, «23 ont accepté ou sont en train de négocier un transfert, et six ont été licenciés», a précisé la secrétaire syndicale Solenn Ochsner. Elle a ajouté que les suppressions d'emplois avaient été actées à la fin septembre.

Richemont «leur propose d'autres entités du groupe, dont Cartier. Certains, une minorité, ont accepté de désormais travailler au sein de la manufacture Minerva de Villeret», basée dans le Jura bernois et que la société genevoise a rachetée en 2006. Selon Solenn Ochsner, les conditions d'emploi ne seront toutefois pas vraiment les mêmes et certains collaborateurs verront leurs trajets quotidiens se rallonger.

Cette chercheuse dévoile la sombre réalité du monde de la mode
Cette chercheuse dévoile la sombre réalité du monde de la mode

La syndicaliste a expliqué que Montblanc souffrait de la crise à laquelle et confrontée l'ensemble de l'industrie horlogère et qui frappe plus particulièrement les montres d'entrée et de milieu de gamme. Chez Minerva, ateliers historiques datant du 19e siècle que Richemont a converti en pôle d'excellence, la situation «va très bien», car la marque fait dans le très haut de gamme, a-t-elle souligné.

Contacté, Richemont n'était pas disponible dans l'immédiat.

Au premier trimestre de son exercice décalé 2026/27, les ventes globales de cet empire du luxe ne se sont pas laissées déprimer par la crise au Moyen-Orient ou le repli persistant de la Chine, bondissant de 17%, à 6,3 milliards d'euros (5,9 milliards de francs) essentiellement grâce à la joaillerie. Les marques horlogères ont elles toutefois renoué avec la croissance après deux ans de baisse, s'embellissant de 6% à 873 millions. (ats/awp)

L'actu sur l'économie? Par ici
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Rolex et Patek Philippe vont parler de la guerre à Genève
Rolex et Patek Philippe vont parler de la guerre à Genève
de Nathalie OLOF-ORS
Le numéro un du luxe perd de l'argent à cause de la guerre en Iran
1
Le numéro un du luxe perd de l'argent à cause de la guerre en Iran
Cette «situation délicate» fait grimper les taux hypothécaires en Suisse
Cette «situation délicate» fait grimper les taux hypothécaires en Suisse
«13 millions d'amende»: Ces financiers liés à la Suisse face à la justice
«13 millions d'amende»: Ces financiers liés à la Suisse face à la justice
Les ultra-riches du Golfe fuient vers ce canton suisse
Les ultra-riches du Golfe fuient vers ce canton suisse
Thèmes
Parmelin dans tous ses états!
1 / 13
Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
partager sur Facebookpartager sur X
Ce fan de Michael Jackson ressuscite «Thriller» chez lui
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
La dette a atteint un seuil critique dans les pays en développement
La dette publique mondiale a atteint un chiffre record. Celle-ci rivalise désormais avec les PIB des nombreux pays.
Le coût de la dette dans les pays en développement explose et grève les budgets publics au détriment de priorités de développement telles que la santé et l'éducation, a affirmé jeudi l'ONU Commerce et Développement (Cnuced) dans un rapport.
L’article