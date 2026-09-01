Le nombre de places d'apprentissage risque de diminuer, alertent les milieux économiques (image d'illustration). Image: Shutterstock

Les apprentis suisses ont des lacunes et ça pose problème

Les faîtières économiques constatent une baisse de niveau chez les apprentis, avec «des conséquences concrètes» pour les entreprises suisses. De meilleures compétences fondamentales. Des mesures sont exigées.

Plus de «Suisse»

Les faîtières économiques exigent que l'école renforce l'enseignement des compétences fondamentales. De nombreuses entreprises formatrices constatent des lacunes croissantes chez leurs apprentis, notamment en écriture et en mathématiques.

Cette baisse du niveau a «des conséquences concrètes» pour les entreprises, indiquent mardi economiesuisse, l'Union suisse des arts et métiers (usam) et l'Union patronale suisse (USP). Elle complique le recrutement d'apprentis adéquats, elle alourdit le travail d'encadrement et les mesures d'encadrement supplémentaires coûtent cher.

Pour cette raison, une entreprise sur cinq pourrait ne plus engager d'apprentis à l'avenir. Nombre d'entre elles ont déjà renforcé leurs critères de sélection ou laissé des places d'apprentissage vacantes lorsqu'elles ne reçoivent pas de candidatures adéquates.

«A moins d'inverser cette tendance, le nombre de places d'apprentissage risque de diminuer et le système de formation professionnelle duale de s'affaiblir», avertissent les faîtières. (jzs/ats)