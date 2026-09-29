Avoir une voiture coûte de plus en plus cher en Suisse. Image: Imago / Comparis, montage watson

Voici ce qui fait flamber le budget des Suisses

Les dépenses pour le logement et la mobilité pèsent toujours davantage sur le budget des ménages suisses, malgré quelques baisses dans certains autres secteurs. Tour d'horizon.

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En août 2026, les prix du logement et de la mobilité ont augmenté de 2,4% sur un an, soit trois fois plus que le renchérissement général (0,8%*), indique Comparis. Le mazout de chauffage a bondi de plus de 50%, le gazole de 23,3%* et l'essence de 15,8%*.



Le logement et la mobilité représentent environ 40% du budget de consommation quotidienne d'une famille moyenne.

Pour un foyer ayant dépensé mensuellement l'an dernier 2500 francs de loyer, 1000 francs pour la voiture et 200 francs pour les transports publics, la hausse de 2,4% de l'indice Lomo de Comparis (voir encadré) représente environ 89 francs de plus par mois, soit 1066 francs sur l'année.

A propos des indices Lomo et IPC Les chiffres marqués d'un (*) sont ceux de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) calculés directement par l'Office fédéral de la statistique (OFS) ou reposent sur les données de l'IPC/OFS, contrairement aux autres chiffres, propres à l'indice Lomo de Comparis, établi avec l'Institut KOF de l'EPF Zurich, qui ne couvre que le logement et la mobilité.



Des frais courants qui prennent l'ascenseur

Le renchérissement ne se limite pas à la pompe. En août 2026, les carburants coûtaient en moyenne 17,9%* de plus qu'un an plus tôt.

Les autres frais courants suivent cette même tendance: l'assurance des véhicules à moteur a augmenté de 7,4%* sur un an, les pièces de rechange et accessoires de 12,6%* et l'entretien et les réparations de 8,6%*. Seuls les prix des voitures neuves et d'occasion ont reculé, respectivement de 0,8%* et de 1,5%*. Dirk Renkert, expert ArgentComparis, ajoute:

«Il ne faut pas s'attendre à une amélioration sensible de la situation dans un avenir proche en raison de la situation géopolitique toujours incertaine au Moyen-Orient.»

D'autres fortes hausses...

Après les carburants, ce sont les prix de l'énergie de chauffage (gaz, mazout, bois et chauffage à distance) qui ont le plus augmenté avec un renchérissement total de 17,1%. Les écarts sont importants: le mazout a pris 53,1%* et le bois de chauffage 10,8%*, alors que le chauffage à distance a reculé de 0,4%* et le gaz de 3,0%*. Pour Dirk Renkert:

«L'énergie utilisée pour chauffer un logement détermine fortement la charge financière d'un ménage. A court terme, les locataires peuvent difficilement influencer ce facteur. Il est donc important de réduire la consommation.»

L'assurance des véhicules à moteur (+7,4%) arrive en troisième position des groupes de produits ayant le plus augmenté.

…mais aussi quelques baisses

Côté baisses, les petits appareils électroménagers arrivent en tête: selon Comparis, leurs prix ont chuté de 8,1%* en un an. Suivent les autres ustensiles de ménage (-4,8%*), les gros appareils électroménagers (-4,3%*), l'outillage motorisé pour la maison et le jardin (-3,6%*) et l'électricité (-3,0%*).

Qui est le plus touché par l'inflation

Par type de ménage, les couples de 65 ans ou plus sans enfants subissent le renchérissement le plus élevé dans le logement et la mobilité: 2,5% sur un an et 0,7% de plus en août 2026 par rapport à mai de la même année. Les personnes de 65 ans ou plus vivant seules sont les moins touchées, avec une hausse de 2,2% sur douze mois (+0,6% en trois mois).

Par catégorie de revenus, les ménages aux revenus moyens sont les plus affectés (+2,6% sur un an), et les revenus les plus faibles le sont le moins (+2,3%).

Par région, la Suisse italienne arrive en tête avec plus de 3,0% sur un an. La Suisse alémanique et la Suisse rhéto-romane enregistrent le renchérissement le plus bas, avec 2,4% sur la même période. (ysc)