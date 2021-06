Suisse

Economie

Quoi? Tu ne les as pas encore lues? Voici les histoires de la semaine



Quoi? Tu ne les as pas encore lues? Voici les histoires de la semaine👇🏼

Fin du télétravail, préparation des vacances-covid-compatibles, vaccination, vous avez couru dans tous les sens? Pas de souci, on vous a préparé un best of des histoires watson de la semaine. Enjoy!

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Sea, Sex and Sun : ouiiiiii!

L'été commence aujourd'hui. Enfin, l'été Covid-free. Depuis ce samedi, tout (ou presque) est permis (rappel des nouvelles règles ici). Ça fait tout bizarre, non?

Vacances, ouiiiiiiii. Darons, non!

Enfants ingrats, voici les 5 parfaites excuses pour vous éviter de vous retrouver coincés avec vos vieux parents darons.

Caméra indiscrète 😱

Ce n'est malheureusement pas la première et certainement pas la dernière (vilaine) histoire de caméra cachée. Comme chez Holy Cow, une caméra, certainement une GoPro, a été retrouvée dans le vestiaire des femmes de la succursale de la Migros Cornavin. Les détails de l'affaire ici 👇🏼

Avion, je t'aime, un peu, beaucoup 😍

Cette histoire-là vaut des milliards. 18 précisément. Un joli paquet, très disputé. Il semblerait que du côté de Berne, on ait un petit faible pour les avions de combats US. Ce qui n'est vraiment, mais alors vraiment pas du goût de tout le monde.

Partir pour sauver sa peau

Sophie était infirmière aux urgences du CHUV. Alors que ses collègues ont fait la grève cette semaine "parce que c'est désormais le seul moyen de se faire entendre", elle raconte pourquoi elle a dû abandonné son job, épuisée.

Parlons foot, parlons bien

Lundi, la Suisse affrontera la France en 8ème de finale de l'Euro. Bien sûr, la glorieuse incertitude du sport peut nous réserver quelques surprises. Mais franchement, personne n'y croit (aux surprises). En tout cas, pas nos amis, nos voisins français. La preuve:

A chaque Euro, sa mini polémique. Celle de la semaine tournait autour de ces ingrats de joueurs qui ne chantent pas leur hymne. En fait, ils ont souvent de bonnes raisons de ne pas le faire. La preuve (bis):

Surtout, ne l'invitez pas

«Tu fais quoi le 8 août, on déjeune, style midi? ». Voilà typique l'invitation à ne jamais faire à Marie-Adèle. Conseil d'amie.

«Ton lunch dans un mois, je le note dans mon agenda fictif» Vidéo: watson

Hop, un dernier pour la route! Vidéo: watson

Et une pensée spéciale pour les habitants de Cressier. Courage! 1 / 22 Inondations à Cressier source: watson

Plus d'articles «Actu» Viola Amherd pourrait choisir le F-35 comme nouvel avion de l'Armée suisse Link zum Artikel Les Philippins menacés de prison s'ils ne se vaccinent pas Link zum Artikel L’ultimatum d’Extinction Rebellion: la vérité ou Zurich sombre dans le chaos Link zum Artikel Le mariage pour tous, version helvétique, c'est quoi et pour qui? Link zum Artikel