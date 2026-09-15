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Ruag manque de commandes et pourrait biffer jusqu’à 49 postes

Ruag envisage des suppressions de postes en plein réarmement européen

Faute de nouvelles commandes, jusqu’à 24 postes sont menacés chez Ruag à Thoune. Une réorganisation informatique pourrait entraîner d’autres suppressions ailleurs en Suisse.
15.09.2026, 15:2215.09.2026, 15:22

L'entreprise d'armement Ruag va se réorganiser sur ses sites de Berne, Thoune (BE) et Emmen (LU). Ces mesures pourraient entraîner la suppression de 49 postes au maximum, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Jusqu'à 24 postes pourraient être supprimés sur le site de Thoune, au sein de la Business Area Ground, en raison de l'absence de nouvelles commandes, explique le groupe. Les capacités ne sont pas suffisamment utilisées.

En outre, certaines fonctions dans le service informatique vont être externalisées pour «gagner en efficacité». Différentes activités devraient être confiées à des prestataires externes, notamment à l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT). Huit postes au maximum pourraient être supprimés à Thoune et Berne et neuf à Emmen.

Une procédure de consultation a été lancée. Une décision définitive sera prise à l'issue de cette procédure. Un plan social est prévu pour les employés concernés, précise le groupe industriel. (jah/ats)

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